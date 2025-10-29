https://sputnik-georgia.ru/20251029/posolstvo-gruzii-v-brazilii-obratilos-k-sootechestvennikam-iz-za-situatsii-v-rio-295593280.html

Посольство Грузии в Бразилии обратилось к соотечественникам из-за ситуации в Рио

29.10.2025

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Посольство Грузии в Бразилии призывает соотечественников к повышенной бдительности в связи с масштабной операцией, проводимой правоохранительными органами в Рио-де-Жанейро, говорится в информации, распространенной посольством. Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В операции задействовано около 2,5 тысячи полицейских. "Учитывая сложную обстановку в городе (ограничение передвижения, изменение расписания авиарейсов, закрытие мест массового скопления людей и культурных объектов), посольство Грузии в Бразилии призывает граждан Грузии к повышенной осторожности, чтобы неукоснительно соблюдать установленные правоохранительными органами штата регуляции", - говорится в заявлении. При необходимости и для получения дополнительной информации нужно обращаться на горячую линию: +55 61 3366 1101. В ходе масштабной операции полиции по борьбе с организованной преступностью в Рио-де-Жанейро погибли более 60 человек, в том числе четверо полицейских. По данным правительства Бразилии, арестовано несколько десятков человек. "Красная команда" — одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов. Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

