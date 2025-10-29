https://sputnik-georgia.ru/20251029/pryamaya-translyatsiya-tseremonii-nagrazhdeniya-laureatov-mezhdunarodnoy-premii-evraziya-295586409.html

Прямая трансляция церемонии награждения лауреатов международной премии "Евразия"

На участие в премии было подано больше 3 700 заявок из 27 стран, среди которых Грузия, Армения, Беларусь, Испания, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова...

Международная премия "Евразия" – это первая в истории международная награда, направленная на признание и поддержку выдающихся личностей и организаций, способствующих социальному, экономическому и кросс-культурному развитию стран евразийского континента, внесших значительный вклад в сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение народной дипломатии и преодоление информационных барьеров между странами постсоветского пространства.Организаторы отмечают, что идея награды родилась из желания поблагодарить тех, кто вносит реальный вклад в сближение культур и народов, помогает другим, сохраняет язык и традиции, создает новые образовательные, культурные и социальные инициативы.

