Прямая трансляция церемонии награждения лауреатов международной премии "Евразия"
Прямая трансляция церемонии награждения лауреатов международной премии "Евразия"
На участие в премии было подано больше 3 700 заявок из 27 стран, среди которых Грузия, Армения, Беларусь, Испания, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова
Международная премия "Евразия" – это первая в истории международная награда, направленная на признание и поддержку выдающихся личностей и организаций, способствующих социальному, экономическому и кросс-культурному развитию стран евразийского континента, внесших значительный вклад в сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение народной дипломатии и преодоление информационных барьеров между странами постсоветского пространства.Организаторы отмечают, что идея награды родилась из желания поблагодарить тех, кто вносит реальный вклад в сближение культур и народов, помогает другим, сохраняет язык и традиции, создает новые образовательные, культурные и социальные инициативы.
Прямая трансляция церемонии награждения лауреатов международной премии "Евразия"
18:00 29.10.2025 (обновлено: 18:03 29.10.2025)
На участие в премии было подано больше 3 700 заявок из 27 стран, среди которых Грузия, Армения, Беларусь, Испания, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и другие
Международная премия "Евразия" – это первая в истории международная награда, направленная на признание и поддержку выдающихся личностей и организаций, способствующих социальному, экономическому и кросс-культурному развитию стран евразийского континента, внесших значительный вклад в сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение народной дипломатии и преодоление информационных барьеров между странами постсоветского пространства.
Организаторы отмечают, что идея награды родилась из желания поблагодарить тех, кто вносит реальный вклад в сближение культур и народов, помогает другим, сохраняет язык и традиции, создает новые образовательные, культурные и социальные инициативы.