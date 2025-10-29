https://sputnik-georgia.ru/20251029/skolko-zarabotala-gruziya-na-tranzite-fur--novye-dannye-295558685.html
Сколько заработала Грузия на транзите фур – новые данные
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур продолжают снижаться – в январе-сентябре 2025 года они составили 125 миллионов лари, что на 6% меньше, чем за девять месяцев 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG. Согласно данным Госказначейства Минфина Грузии, с начала года грузинским коридором воспользовались 357,1 тысячи грузовых машин, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это означает, что если в прошлом году в среднем в день Грузию пересекала 1 391 фура, то в этом году этот показатель составил 1 308. Плата за транзит каждого трейлера, проезжающего по территории Грузии, составляет 350 лари. В 2024 году по коридору Грузии прошло 512 665 грузовых машин, доходы от пользования дорогами сократились на 1,4% по сравнению с 2023 годом и составили 179,4 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
