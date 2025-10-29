Грузия
Точки сотрудничества обсудили главы МИД Грузии и Узбекистана в Самарканде
Точки сотрудничества обсудили главы МИД Грузии и Узбекистана в Самарканде
Мака Бочоришвили прибыла в Узбекистан для участия в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 29.10.2025
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Вопросы двухсторонних отношений и сотрудничества между странами стали главными темами встречи министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с ее узбекским коллегой Бахтиером Саидовым в Самарканде, говорится в сообщении МИД Грузии. Бочоришвили прибыла в Узбекистан для участия в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В рамках визита Бочоришвили выступит с речью на пленарном заседании конференции, а также проведет встречи с коллегами-министрами и руководством ЮНЕСКО. По данным ведомства, стороны обсудили широкий спектр двусторонних и многосторонних отношений, в том числе вопросы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках международных организаций. Министры также поговорили о важнейшей роли Грузии в контексте взаимосвязанности Европы и Азии и о перспективах развития Среднего коридора. На встрече также было отмечено, что в последние годы увеличился товарооборот между Грузией и Узбекистаном, а также количество узбекских визитеров в Грузию. Грузия и Узбекистан Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии. Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в 2024 году составил 242,3 миллиона долларов, что на 40,6% больше по сравнению с 2023 годом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Новости
18:30 29.10.2025 (обновлено: 18:52 29.10.2025)
Мака Бочоришвили прибыла в Узбекистан для участия в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Вопросы двухсторонних отношений и сотрудничества между странами стали главными темами встречи министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили с ее узбекским коллегой Бахтиером Саидовым в Самарканде, говорится в сообщении МИД Грузии.
Бочоришвили прибыла в Узбекистан для участия в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. В рамках визита Бочоришвили выступит с речью на пленарном заседании конференции, а также проведет встречи с коллегами-министрами и руководством ЮНЕСКО.
По данным ведомства, стороны обсудили широкий спектр двусторонних и многосторонних отношений, в том числе вопросы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках международных организаций.
Министры также поговорили о важнейшей роли Грузии в контексте взаимосвязанности Европы и Азии и о перспективах развития Среднего коридора.
На встрече также было отмечено, что в последние годы увеличился товарооборот между Грузией и Узбекистаном, а также количество узбекских визитеров в Грузию.

Грузия и Узбекистан

Дипломатические отношения Грузия и Узбекистан установили в августе 1994 года. За 31 год в Грузии так и не открылось посольство. Страну покрывает посольство Узбекистана в Азербайджане. В то же время в Ташкенте действует посольство Грузии.
Товарооборот между Грузией и Узбекистаном в 2024 году составил 242,3 миллиона долларов, что на 40,6% больше по сравнению с 2023 годом.
