В Грузии начнут строить дорогу к глубоководному порту Анаклия в 2026 году

На строительство порта Анаклия и подъездной дороги планируется потратить в общей сложности 195 миллионов лари 29.10.2025

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Строительство 17-километровой двухполосной автомагистрали, ведущей к глубоководному порту в курортном городке Анаклия, начнется в 2026 году, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, выступая в парламенте в формате интерпелляции. Согласно распоряжению правительства, в 2026 году из государственного бюджета будут выделены средства на строительство участка автомобильной дороги, ведущей к порту Анаклия. Также правительство Грузии поручило АО "Грузинская железная дорога" подвести к порту ветку железнодорожный путей. "Начнутся работы по строительству подъездной дороги к порту Анаклия. Мы активно сотрудничаем с Департаментом ГЖД, чтобы те работы, которые проводят они и планируем мы, совпадали, и, так сказать, мы могли активно работать совместно. Чтобы в период, когда планируется сдать порт в эксплуатацию, дорожная и транспортная инфраструктура были к этому готовы", – сказал Сохадзе. Согласно проекту бюджета на 2026 год, представленному в парламент Минфином, на строительство порта Анаклия и подъездной дороги планируется потратить в общей сложности 195 миллионов лари. В частности, 150 миллионов лари будет направлено на углубление дна порта и установку волнолома, а 45 миллионов лари – на строительство подъездной дороги. Завершение строительства дороги запланировано на 2027 год, на что дополнительно будет выделено 125 миллионов лари. Строительство порта Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

