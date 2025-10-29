https://sputnik-georgia.ru/20251029/v-gruzii-vvodyat-novye-shtrafy-dlya-prizyvnikov-v-armiyu-295576117.html
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым отказ от прохождения призывником дополнительных исследований будет караться штрафом. Призывники в Грузии при призыве в Силы обороны проходят обязательную медицинскую экспертизу. Состояние здоровья является как причиной негодности к военной службе, так и причиной отсрочки от призыва. Призыв на обязательную срочную службу осуществляется только на военную службу из списка лиц, состоящих на военном учете в возрасте от 18 до 27 лет на основании случайной выборки.Срочная служба в Грузии оплачивается и включает отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: Призыв осуществляется в течение года поэтапно.
В Грузии вводят новые штрафы для призывников в армию
Неявка на медицинский комиссию уже карается штрафом в размере 1 тысячи лари, а после вступления в силу поправок штраф в размере 1 тысячи лари будет применяться и при отказе назначенных комиссией дополнительных исследований
ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым отказ от прохождения призывником дополнительных исследований будет караться штрафом.
Призывники в Грузии при призыве в Силы обороны проходят обязательную медицинскую экспертизу.
Неявка на медицинскую комиссию уже карается штрафом в размере 1 тысячи лари, а после вступления в силу поправок штраф в размере 1 тысячи лари будет применяться и при отказе назначенных комиссией дополнительных исследований.
Состояние здоровья является как причиной негодности к военной службе, так и причиной отсрочки от призыва.
Призыв на обязательную срочную службу осуществляется только на военную службу из списка лиц, состоящих на военном учете в возрасте от 18 до 27 лет на основании случайной выборки.
Срочная служба в Грузии оплачивается и включает отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы:
служба в боевом подразделении – срок полгода;
служба в подразделениях охраны и обеспечения – срок восемь месяцев;
служба для получения младшего командирского звания и на определенную специальность – срок 11 месяцев.
Призыв осуществляется в течение года поэтапно.