https://sputnik-georgia.ru/20251029/v-gruzii-vvodyat-novye-shtrafy-dlya-prizyvnikov-v-armiyu-295576117.html

В Грузии вводят новые штрафы для призывников в армию

В Грузии вводят новые штрафы для призывников в армию

Sputnik Грузия

Неявка на медицинский комиссию уже карается штрафом в размере 1 тысячи лари, а после вступления в силу поправок штраф в размере 1 тысячи лари будет применяться... 29.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-29T11:58+0400

2025-10-29T11:58+0400

2025-10-29T11:58+0400

новости

грузия

общество

силы обороны грузии

призыв в армию

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23294/21/232942141_71:0:1175:621_1920x0_80_0_0_b1736d10fed454a347a3dba0ba2da595.jpg

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым отказ от прохождения призывником дополнительных исследований будет караться штрафом. Призывники в Грузии при призыве в Силы обороны проходят обязательную медицинскую экспертизу. Состояние здоровья является как причиной негодности к военной службе, так и причиной отсрочки от призыва. Призыв на обязательную срочную службу осуществляется только на военную службу из списка лиц, состоящих на военном учете в возрасте от 18 до 27 лет на основании случайной выборки.Срочная служба в Грузии оплачивается и включает отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы: Призыв осуществляется в течение года поэтапно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, силы обороны грузии, призыв в армию