Вино в квеври и многоголосие: Глава МИД представит Грузию на сессии ЮНЕСКО в Самарканде
Мероприятия в Самарканде будут организованы министерством иностранных дел Грузии в сотрудничестве с министерством культуры и Национальным агентством вина 29.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили отправилась с визитом в Самарканд, где примет участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии. В рамках визита Бочоришвили выступит с речью на пленарном заседании конференции, а также проведет встречи с коллегами-министрами и руководством ЮНЕСКО. В ходе конференции будет представлен национальный павильон Грузии. Экспозиция посвящена элементам нематериального культурного наследия страны: традиции изготовления вина в квеври и грузинскому многоголосному пению, которые входят в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Кроме того, на сцене Самаркандского музыкально-драматического театра состоится концерт ансамбля грузинской народной песни "Басиани". Мероприятия в Самарканде будут организованы министерством иностранных дел Грузии в сотрудничестве с министерством культуры и Национальным агентством вина. С 30 октября по 13 ноября 2025 года в Самарканде состоится 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО – главное руководство организации, которое собирается раз в два года. Впервые за более чем 40 лет заседание пройдет вне штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. В форуме примут участие делегации из более чем 190 стран государств-членов. В повестке – вопросы развития образования, науки, культуры и охраны нематериального наследия. В рамках конференции запланированы пленарные заседания, тематические обсуждения, молодежный форум и культурная программа, отражающая наследие Узбекистана. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили отправилась с визитом в Самарканд, где примет участие в 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, говорится в сообщении пресс-службы МИД Грузии.
В рамках визита Бочоришвили выступит с речью на пленарном заседании конференции, а также проведет встречи с коллегами-министрами и руководством ЮНЕСКО.
В ходе конференции будет представлен национальный павильон Грузии. Экспозиция посвящена элементам нематериального культурного наследия страны: традиции изготовления вина в квеври и грузинскому многоголосному пению, которые входят в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, на сцене Самаркандского музыкально-драматического театра состоится концерт ансамбля грузинской народной песни "Басиани".
Мероприятия в Самарканде будут организованы министерством иностранных дел Грузии в сотрудничестве с министерством культуры и Национальным агентством вина.
С 30 октября по 13 ноября 2025 года в Самарканде состоится 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО – главное руководство организации, которое собирается раз в два года.
Впервые за более чем 40 лет заседание пройдет вне штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. В форуме примут участие делегации из более чем 190 стран государств-членов.
В повестке – вопросы развития образования, науки, культуры и охраны нематериального наследия. В рамках конференции запланированы пленарные заседания, тематические обсуждения, молодежный форум и культурная программа, отражающая наследие Узбекистана.