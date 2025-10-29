https://sputnik-georgia.ru/20251029/vozrazhenie-na-urovne-impulsa--v-gruzii-rezko-otvetili-pase-295593017.html

Возражение на уровне импульса – в Грузии резко ответили ПАСЕ

Возражение на уровне импульса – в Грузии резко ответили ПАСЕ

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Право на обращение в суд является одним из фундаментальных, и оспаривание этого факта уже является механической критикой, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии обнародовали заявление, в котором выразили беспокойство по поводу обращения правящей партии "Грузинская мечта" в Конституционный суд с целью запрета трех основных оппозиционных партий. По их мнению, запрет демократической оппозиции "фактически установит однопартийную диктатуру и будет несовместим с членством в Совете Европы". "Обвинение любого субъекта в том, что он воспользовался своим правом и обратился в суд, является либо непониманием этого основополагающего принципа, либо лишением этого права. И то, и другое вызывает тревогу. Механическая критика любой инициативы "Грузинской мечты" свидетельствует о том, что мы имеем дело не с осознанной позицией, а с возражением, сведенным к уровню импульсов", – сказал Папуашвили. Правящая партия "Грузинская мечта" подготовила иск в Конституционный суд о признании неконституционными и запрете трех крупных политических партий в Грузии: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". При этом в конституционном иске не будет требования о прекращении полномочий членов представительного органа, избранных от партии "Лело". Также иск не содержит требования об ограничении политической деятельности для лиц, связанных с антиконституционными политическими партиями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

