Залог вместо камеры: активистке в Грузии изменили меру пресечения по состоянию здоровья

За совершенное преступление Даташвили грозит от 4 до 7 лет тюрьмы или выплата штрафа 29.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-29T15:04+0400

2025-10-29T15:04+0400

2025-10-29T15:30+0400

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Тбилисский городской суд изменил меру пресечения задержанной по обвинению в нападении на судебного пристава гражданской активистке, педагогу Нино Даташвили с заключения под стражу на залог в размере 5 тысяч лари по состоянию здоровья, сообщили в пресс-службе ведомства. Участница антиправительственных акций протеста в Тбилиси, активистка Нино Даташвили обвиняется в нападении на судебного пристава при исполнении им служебных обязанностей. Она была задержана 20 июня и находилась в предварительном заключении. За совершенное преступление Даташвили грозит от 4 до 7 лет тюрьмы или выплата штрафа. По словам прокурора, проведенные медицинские обследования подсудимой подтвердили необходимость хирургического вмешательства и дальнейшего лечения. Перед началом судебного разбирательства прокуратура выступила с ходатайством об изменении меры пресечения. Прокуратура установила размер залога в 5 тысяч лари и срок его уплаты – 30 дней. Защита согласилась с ходатайством и представила соответствующее медицинское заключение из клиники "Вивамеди". Даташвили участвовала в судебном заседании дистанционно и поблагодарила администрацию тюрьмы за заботу о ее здоровье. "Я хочу поблагодарить администрацию тюрьмы и врачей. Они сделали все возможное, чтобы улучшить мое здоровье, но ничего не помогло, и теперь мне необходимы две операции", – сказала Даташвили. По данным МВД, 9 июня 2025 года Нино Даташвили, не подчинившись требованиям судебных приставов, напала на одного из них в здании Тбилисского городского суда. Позже, 20 июня, полиция задержала активистку по обвинению в нападении на государственного служащего. Тбилисский городской суд 21 июня избрал в отношении Даташвили меру пресечения в виде заключения под стражу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

