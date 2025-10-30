Грузия
Тыквенный поцелуй и камышовый дирижер: самые смешные фото недели
Тыквенный поцелуй и камышовый дирижер: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
2025
Тыквенный поцелуй и камышовый дирижер: самые смешные фото недели

14:50 30.10.2025
Подписаться
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Andreea Alexandru

Девушка позирует подруге, целуя тыкву на Вестсайдском фестивале Hallo Fes в Бухаресте.

Девушка позирует подруге, целуя тыкву на Вестсайдском фестивале Hallo Fes в Бухаресте. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Andreea Alexandru

Девушка позирует подруге, целуя тыкву на Вестсайдском фестивале Hallo Fes в Бухаресте.

© Getty Images / Ruby Wallau

Аквалангисты наблюдают за гребцом, одетым в костюм, во время ежегодного фестиваля ведьм и колдунов в США.

Аквалангисты наблюдают за гребцом, одетым в костюм, во время ежегодного фестиваля ведьм и колдунов в США. - Sputnik Грузия
2/10
© Getty Images / Ruby Wallau

Аквалангисты наблюдают за гребцом, одетым в костюм, во время ежегодного фестиваля ведьм и колдунов в США.

© AP Photo / Pool/Chalinee Thirasupa

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выступил с речью во время 28-го саммита АСЕАН-Япония в Куала-Лумпуре.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выступил с речью во время 28-го саммита АСЕАН-Япония в Куала-Лумпуре. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Pool/Chalinee Thirasupa

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выступил с речью во время 28-го саммита АСЕАН-Япония в Куала-Лумпуре.

© Getty Images / VCG/Chi Shiyong

Бородатый камышовый летяга играет на трости в водно-болотном парке Лунфэн в Китае.

Бородатый камышовый летяга играет на трости в водно-болотном парке Лунфэн в Китае. - Sputnik Грузия
4/10
© Getty Images / VCG/Chi Shiyong

Бородатый камышовый летяга играет на трости в водно-болотном парке Лунфэн в Китае.

© Getty Images / Anadolu/Jon Putman

Скейтеры катаются по склону во время мероприятия по скейтбордингу Halloween Hellbomb в США.

Скейтеры катаются по склону во время мероприятия по скейтбордингу Halloween Hellbomb в США. - Sputnik Грузия
5/10
© Getty Images / Anadolu/Jon Putman

Скейтеры катаются по склону во время мероприятия по скейтбордингу Halloween Hellbomb в США.

© photo: Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанк

Первая официальная регистрация брака на стадионе "Волгоград Арена".

Первая официальная регистрация брака на стадионе &quot;Волгоград Арена&quot;. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Kirill Braga
/
Перейти в фотобанк

Первая официальная регистрация брака на стадионе "Волгоград Арена".

© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim

Активисты движения Extinction Rebellion (XR) заблокировали участок шоссе A12 недалеко от Гааги, Нидерланды.

Активисты движения Extinction Rebellion (XR) заблокировали участок шоссе A12 недалеко от Гааги, Нидерланды. - Sputnik Грузия
7/10
© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim

Активисты движения Extinction Rebellion (XR) заблокировали участок шоссе A12 недалеко от Гааги, Нидерланды.

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Туристы кормят птиц у пещер Бату в Куала-Лумпуре.

Туристы кормят птиц у пещер Бату в Куала-Лумпуре. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
/
Перейти в фотобанк

Туристы кормят птиц у пещер Бату в Куала-Лумпуре.

© Getty Images / Los Angeles Times/Genaro Molina

Трехлетний Майло Фариас навещает скелета-доджера на шестом ежегодном фестивале Boonion Station, посвященном Хэллоуину.

Трехлетний Майло Фариас навещает скелета-доджера на шестом ежегодном фестивале Boonion Station, посвященном Хэллоуину. - Sputnik Грузия
9/10
© Getty Images / Los Angeles Times/Genaro Molina

Трехлетний Майло Фариас навещает скелета-доджера на шестом ежегодном фестивале Boonion Station, посвященном Хэллоуину.

© photo: Sputnik / Alexey Suhorukov / Перейти в фотобанкЕноты играют в контактном зоопарке "Изба енотов" в городе Тамбове.
Еноты играют в контактном зоопарке Изба енотов в городе Тамбове, Россия - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Alexey Suhorukov
/
Перейти в фотобанк
Еноты играют в контактном зоопарке "Изба енотов" в городе Тамбове.
