Тыквенный поцелуй и камышовый дирижер: самые смешные фото недели
Тыквенный поцелуй и камышовый дирижер: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 30.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-30T14:50+0400
2025-10-30T14:50+0400
2025-10-30T14:50+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1e/295601593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3715f8c9feb94b2597d5cf8d024869e.jpg
© AP Photo / Andreea Alexandru
Девушка позирует подруге, целуя тыкву на Вестсайдском фестивале Hallo Fes в Бухаресте.
© Getty Images / Ruby Wallau
Аквалангисты наблюдают за гребцом, одетым в костюм, во время ежегодного фестиваля ведьм и колдунов в США.
© AP Photo / Pool/Chalinee Thirasupa
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим выступил с речью во время 28-го саммита АСЕАН-Япония в Куала-Лумпуре.
© Getty Images / VCG/Chi Shiyong
Бородатый камышовый летяга играет на трости в водно-болотном парке Лунфэн в Китае.
© Getty Images / Anadolu/Jon Putman
Скейтеры катаются по склону во время мероприятия по скейтбордингу Halloween Hellbomb в США.
© photo: Sputnik / Kirill Braga / Перейти в фотобанк
Первая официальная регистрация брака на стадионе "Волгоград Арена".
© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim
Активисты движения Extinction Rebellion (XR) заблокировали участок шоссе A12 недалеко от Гааги, Нидерланды.
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк
Туристы кормят птиц у пещер Бату в Куала-Лумпуре.
© Getty Images / Los Angeles Times/Genaro Molina
Трехлетний Майло Фариас навещает скелета-доджера на шестом ежегодном фестивале Boonion Station, посвященном Хэллоуину.
© photo: Sputnik / Alexey Suhorukov / Перейти в фотобанкЕноты играют в контактном зоопарке "Изба енотов" в городе Тамбове.
