Давление на НПО – абсурд! Глава парламента Грузии резко ответил на обвинения Германии

В 2024 году из немецкого бюджета на грузинские НПО было выделено рекордное количество средств, заявил спикер 30.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Скрытие правительством Германии информации о финансировании неправительственных организаций в Грузии под предлогом их якобы преследования является абсурдным и служит для сокрытия реальных данных, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Правительство Германии подтвердило финансирование НПО в Грузии, однако не раскрывает конкретные организации. В качестве причины указано, что публикация названий местных партнерских НПО создает значительный риск для их работы и сотрудников. Ранее с вопросами о финансировании НПО, а также о роли посольства Германии и посла Петера Фишера в этом процессе к правительству ФРГ обратилась партия "Альтернатива для Германии". Он подчеркнул, что правительство Германии скрыло информацию от собственного парламента по запросу крупнейшей партии. По его словам, если бы такое произошло в Грузии, разгорелся бы громкий скандал, а зарубежные НПО и некоторые иностранные дипломаты критиковали бы власти за нарушение прозрачности и подотчетности. "Поэтому, когда говорят о прозрачности и подотчетности, имеют в виду только других, а на себя, похоже, этого обязательства не накладывают", – отметил Папуашвили. По словам главы парламента, в 2024 году из немецкого бюджета на грузинские НПО было выделено рекордное количество средств. Эти организации, по утверждению Папуашвили, вмешивались в выборы, участвовали в избирательных махинациях и пытались после голосования организовать революцию и штурм парламента. "Когда в прошлом году правительство Германии потратило в Грузии рекордное количество средств на НПО и скрывает это от грузинского народа, властей, парламента Германии и немецкого общества, низкий стандарт прозрачности, который мы наблюдаем в этом письме, поражает", – заявил Папуашвили. Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года Министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность – защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих в ходе акций протеста.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

