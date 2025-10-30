https://sputnik-georgia.ru/20251030/glava-mid-gruzii-obvinila-pravitelstvo-germanii-vo-lzhi--prichiny-295609562.html

Глава МИД Грузии обвинила правительство Германии во лжи – причины

Глава МИД Грузии обвинила правительство Германии во лжи – причины

Sputnik Грузия

Это ложь, будто в Грузии чьи-то права ограничены и у неправительственных организаций нет возможности свободно осуществлять свою деятельность, заявила министр 30.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-30T23:35+0400

2025-10-30T23:35+0400

2025-10-30T23:50+0400

новости

грузия

в мире

германия

политика

мид грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259916424_471:199:3004:1624_1920x0_80_0_0_34c7a19add075ae9944b887d9bb84dc6.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Ответы правительства Германии по Грузии вызывают еще больше вопросов, и печально, что правительство Германии игнорирует стандарты прозрачности финсирования. На официальном сайте правительства Германии опубликованы ответы на вопросы партии "Альтернатива для Германии", касающиеся финансирования неправительственных организаций в Грузии и участия в этом процессе посольства Германии, а также посла Германии Петера Фишера, в котором указано, что что "раскрытие конфиденциальной информации о партнерских организациях невозможно из-за потенциальной угрозы жизни и здоровью лиц, работающих в партнерских организациях в Грузии". По ее словам ответы правительства вызывают еще больше вопросов. "Еще больше вопросов вызывают ответы, данные немецкими властями по вопросам финансирования в Грузии. Прозрачность, о которой мы говорим, нужна не только нашему обществу, но, как видно, и немецкому обществу, и другим обществам, чьими деньгами налогоплательщиков в Грузии реально финансируется такая деятельность, о которой не говорят. Это очень печально", – сказала Бочоришвили. По ее словам, если Германия заявляет, что организации осуществляют полезную и благотворную деятельность для грузинского общества, для грузинского государства, то немыслимо, чтобы это нужно было скрывать от грузинского общества, и более того, от того общества, которое платит налоги именно для финансирования этой деятельности. Позиция правительства Германии В официальной информации правительство Германии обнародовало суммы, выделенные неправительственным организациям, действующим в Грузии, в рамках проектов поддержки. При этом в 2023 году финансирование составило – 517 937 евро, в 2024 году – 831 914 евро, а в 2025 году – 150 580 евро. Правительство Германии отказалось называть финансируемые организации, так как, по его мнению, "обнародование партнерских организаций местного гражданского общества на фоне растущего репрессивного климата в отношении организаций гражданского общества в Грузии создает риск для существования местных неправительственных организаций и лиц, работающих в организациях". Поясняя, правительство Германии заявляет, что целью сотрудничества с неправительственными организациями является достижение совместно согласованных целей проекта. В частности, "усиление политического, социального и экономического участия посредством поддержки организаций гражданского общества и, таким образом, усиление плюрализма, демократии и социальной сплоченности в Грузии". В заявлении также отмечается, что посольство Германии в Грузии участвует в координации проектов Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) При этом, по информации правительства Германии, в период с 2020 по 2025 год через Германское общество по международному сотрудничеству в Грузии не финансировалось ни одно СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, в мире, германия, политика, мид грузии