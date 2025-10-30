https://sputnik-georgia.ru/20251030/gruzii-ne-strashny-ni-revolyutsii-ni-korruptsiya---politolog-295607995.html

Грузии не страшны ни революции, ни коррупция - политолог

Грузии не страшны ни революции, ни коррупция - политолог

Sputnik Грузия

Грузия является состоявшимся государством, и никакие попытки революций и коррупционные сделки не разрушат страну 30.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-30T19:59+0400

2025-10-30T19:59+0400

2025-10-30T19:59+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

политика

грузия

арно хидирбегишвили

ираклий гарибашвили

бидзина иванишвили

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1e/295607816_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_35e378ba082c410fbc5062236a95426b.jpg

Об этом заявил гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Грузия доказала, что она состоявшееся государство, и что никакие революции, никакие измены, предательства и коррупции не смогут свергнуть это государство, разрушить, и заставить встать на путь войны. Вот что такое государственная структура. Из несостоявшегося государства, Грузия превратилась в состоявшееся", - заявил Хидирбегишвили.Самым громким событием текущего года стало обвинение, предъявленное бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, – в отмывании денег. Речь идет о легализации суммы свыше пяти миллионов лари. Гарибашвили, как установило следствие, на посту сначала министра обороны, а после и премьер-министра Грузии, тайно занимался различным бизнесом и получал нелегальные доходы, которые отмывал, оформляя имущество на членов семьи, тайно приобретая доли компаний и указывая ложные данные о доходах в имущественно-финансовой декларации.Также, на пресс-конференции политолог затронул вопрос восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией. По его словам, уже сейчас можно сказать, что страны – стратегические партнеры, так как сотрудничают в таких сферах как энергетика, транспорт, экономика и торговля."Проект серьезный может заработать только в том случае, когда политичсекий лидер Грузии, а надо признать, единственным политлидером Грузии является Бидзина Иванишвили, когда он посчитает, что время настало, и для этого грузинская власть созрела, он обозначит свою готовность к началу реализации этого проекта", - заявил он.Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.На сегодняшний день Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, арно хидирбегишвили, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео