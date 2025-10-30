https://sputnik-georgia.ru/20251030/kak-idet-stroitelstvo-bezopasnoy-dorogi-k-granitse-gruzii-s-rossiey-295592257.html

Как идет строительство безопасной дороги к границе Грузии с Россией?

Полностью завершить работы по строительству тоннеля планируется в первой половине 2026 года, обещают власти 30.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Реализация проекта строительства дороги и тоннелей на автомагистрали Квешети-Коби, ведущей к границе Грузии с Россией, активно продолжается, в данный момент ведутся работы по облицовке эвакуационного тоннеля, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе, выступая в парламенте в формате интерпелляции. Согласно проекту 23-километровой автомагистрали Квешети-Коби, предусмотрено строительство двухполосной асфальтобетонной дороги с пятью мостами и пятью тоннелями и ремонт одного моста, а также строительство дороги в 5 километров к горнолыжному курорту Гудаури. "Что касается коридора "Север-Юг", то строительство автодороги Квешети-Коби – поистине уникальный проект для всего региона. Как вам известно, завершено строительство 9-километрового тоннеля Квешети-Коби с использованием тоннелепроходческой машины. Ведутся работы по облицовке эвакуационного тоннеля", – сказал Сохадзе. В 2024 году завершилась прокладка крупнейшего тоннеля под Крестовым перевалом. Девятикилометровый тоннель диаметром 15 метров является одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TBM (тоннелепроходческой машины), специально изготовленной для этого проекта. По словам Сохадзе, полностью завершить работы по строительству тоннеля планируется в первой половине 2026 года. "Однако здесь есть один сложный участок: строится уникальный арочный мост высотой 166 метров, который, на мой взгляд, является самым сложным инженерным сооружением в Восточной Европе", – отметил министр. Сохадзе пояснил, что есть сложности со сроками реализации проекта в связи с приближением зимы. По его словам, ведомство обсуждает с подрядчиком возможность использования современных технологий в ходе строительства моста зимой, чтобы работы не останавливались из-за погодных условий. Кроме того, в рамках проекта продолжается строительство новой подъездной дороги к Гудаури протяженностью 5 км, что значительно улучшит сообщение с курортом. Как заявил Сохадзе, предположительно участок до Гудаури также будет открыт в первой половине 2026 года, и жители и гости Грузии смогут пользоваться этой дорогой. Благодаря новой дороге автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс (т. н. Военно-Грузинская дорога) больше не придется закрывать, в результате чего увеличится грузооборот, а жители порядка десяти сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром. После того как новая дорога будет введена в эксплуатацию, существенно сократится время в пути. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше), то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Время в пути от Тбилиси до Гудаури сократится с 2 часов до 1,5 часа, а до Степанцминда (главный город Казбегского района) – с 2,5 часа до 1 часа и 45 минут. Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству. Строительство осуществляется департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

