https://sputnik-georgia.ru/20251030/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-30-oktyabrya-2025-295576817.html

Какой сегодня церковный праздник: 30 октября 2025

Какой сегодня церковный праздник: 30 октября 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 30 октября отмечают день памяти святых Осии, Космы, Дамиана, Леонтия, Анфима, Евтропия, Андрея и других 30.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-30T01:01+0400

2025-10-30T01:01+0400

2025-10-30T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23323/73/233237339_0:21:1500:865_1920x0_80_0_0_d5c673293d718a87a28be1dbe86ad562.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк ОсияПо церковному календарю 30 октября поминают пророка Осию, жившего в царстве Израильском в IX веке до Рождества Христова.Осия, происходивший из колена Иссахарова, был современником пророков Исаии, Михея и Амоса. В то время, когда многие соплеменники пророка поклонялись идолам, забыв Истинного Бога, он обращал их вновь к благочестию своими мудрыми наставлениями.Пророк, разоблачая беззакония жителей Израиля, предсказывал им великие бедствия от иноплеменников, а также переселение в Ассирийский плен. Святой почти за тысячу лет до пришествия Спасителя предсказал, что ветхозаветное жертвоприношение прекратится и по всей земле распространится истинное Богопознание.О Христе Осия говорил, что "возвратившись из Египта... тридневно воскреснет и победит смерть". Пророчества святого включены в число книг Священного Писания.Более 60 лет продолжалось пророческое служение Осии. Пророк, посвятивший всю жизнь исполнению Божьей воли, скончался в глубокой старости.Косма и ДамианПо церковному календарю 30 октября поминают мучеников Косму и Дамиана Аравийских, пострадавших за веру в III веке.Бессребреники Косма и Дамиан ходили по городам и селам, проповедуя Спасителя и бескорыстно исцеляя больных Христовой силой. Целителей схватили в Киликии и доставили к правителю, который за отказ отречься велел Святых пытать, а затем утопить.Из пучины на берег бессребреников вынес ангел. Язычники в ярости обезглавили Косму и Дамиана. Вместе с ними жестоким пыткам подвергли и их братьев – Леонтия, Евтропия и Анфима. Произошло это в конце III века, хотя время страданий и смерти мучеников достоверно неизвестно.Андрей КритскийПо церковному календарю 30 октября поминают преподобномученика Андрея Критского, жившего во время царствования иконоборца Константина Копронима (741-775).Все верующие, которые сопротивляясь иконоборцу, защищали святые иконы, были схвачены и брошены в темницу.Преподобный Андрей услышав, что император сажает в тюрьмы и пытает добродетельных и благочестивых христиан, а не воров и разбойников, пришел в Константинополь и в церкви святого мученика Маманта всенародно обвинил его в преследовании истинной веры.Император заявил, что считает безумием поклоняться дереву и краскам, на что преподобный ответил, что страдающий за святые образы - страдает за Спасителя, а оскорбляющий икону, на которой изображен Иисус, оскорбляет Самого Христа.Разгневавшись, император велел пытать святого Андрея. Мученик скончался по пути к месту казни. Произошло это в 767 году.ИмениныПо церковному календарю 30 октября именины отмечают Александр, Андрей, Анатолий, Антон, Демьян, Исидор, Иосиф, Кузьма, Леонтий и Лазарь.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников