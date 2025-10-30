https://sputnik-georgia.ru/20251030/kogda-sozreet-vlast--politolog-o-vosstanovlenii-gruzino-rossiyskikh-otnosheniy-295608408.html

Когда созреет власть – политолог о восстановлении грузино-российских отношений

Когда созреет власть – политолог о восстановлении грузино-российских отношений

Sputnik Грузия

Грузия и Россия смогут перейти на новый уровень отношений, и восстановить дипломатические связи, когда грузинская власть созреет для этого 30.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-30T20:49+0400

2025-10-30T20:49+0400

2025-10-30T20:49+0400

пресс-центр sputnik грузия

мультимедиа

видео

видео-новости из грузии

политика

грузия

москва

арно хидирбегишвили

ираклий кобахидзе

мамука мдинарадзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1e/295608236_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a605e45331b6a767666ddd43d2265b3d.jpg

Об этом заявил гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Проект серьезный может заработать только в том случае, когда политичсекий лидер Грузии, а надо признать, единственным политлидером Грузии является Бидзина Иванишвили (основатель "Грузинской мечты", когда он посчитает, что время настало, и для этого грузинская власть созрела, он обозначит свою готовность к началу реализации этого проекта", - заявил Хидирбегишвили.По словам политолога, персонами, которые скорее всего и будут задействованы в улучшении отношений с Москвой, будут новый премьер Ираклий Кобахидзе и руководитель СГБ Мамука Мдинарадзе, у которых безупречная репутация."Персоналии и кадры ему (Иванишвиили, примю) известны, это те, кто обладают возможностями и креативным мышлением, и которые могут решить технические вопросы, на высшем уровне. Думаю, это может обеспечить новое руководство, новый премьер в лице Кобахидзе, и глава СГБ Мдинарадзе", - отметил он.Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.На сегодняшний день Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, политика, грузия, москва, арно хидирбегишвили, ираклий кобахидзе, мамука мдинарадзе, пресс-центр, грузино-российские отношения, видео