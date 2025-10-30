https://sputnik-georgia.ru/20251030/kogda-sozreet-vlast--politolog-o-vosstanovlenii-gruzino-rossiyskikh-otnosheniy-295608408.html
Когда созреет власть – политолог о восстановлении грузино-российских отношений
Когда созреет власть – политолог о восстановлении грузино-российских отношений
30.10.2025
Об этом заявил гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Проект серьезный может заработать только в том случае, когда политичсекий лидер Грузии, а надо признать, единственным политлидером Грузии является Бидзина Иванишвили (основатель "Грузинской мечты", когда он посчитает, что время настало, и для этого грузинская власть созрела, он обозначит свою готовность к началу реализации этого проекта", - заявил Хидирбегишвили.По словам политолога, персонами, которые скорее всего и будут задействованы в улучшении отношений с Москвой, будут новый премьер Ираклий Кобахидзе и руководитель СГБ Мамука Мдинарадзе, у которых безупречная репутация."Персоналии и кадры ему (Иванишвиили, примю) известны, это те, кто обладают возможностями и креативным мышлением, и которые могут решить технические вопросы, на высшем уровне. Думаю, это может обеспечить новое руководство, новый премьер в лице Кобахидзе, и глава СГБ Мдинарадзе", - отметил он.Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.На сегодняшний день Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Об этом заявил гендиректор ГРУЗИНФОРМ, директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Проект серьезный может заработать только в том случае, когда политичсекий лидер Грузии, а надо признать, единственным политлидером Грузии является Бидзина Иванишвили (основатель "Грузинской мечты", когда он посчитает, что время настало, и для этого грузинская власть созрела, он обозначит свою готовность к началу реализации этого проекта", - заявил Хидирбегишвили.
По словам политолога, персонами, которые скорее всего и будут задействованы в улучшении отношений с Москвой, будут новый премьер Ираклий Кобахидзе и руководитель СГБ Мамука Мдинарадзе, у которых безупречная репутация.
"Персоналии и кадры ему (Иванишвиили, примю) известны, это те, кто обладают возможностями и креативным мышлением, и которые могут решить технические вопросы, на высшем уровне. Думаю, это может обеспечить новое руководство, новый премьер в лице Кобахидзе, и глава СГБ Мдинарадзе", - отметил он.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после конфликта августа 2008 года и признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), над которыми грузинские власти потеряли контроль еще в начале 1990-х годов.
Сегодня диалог между Россией и Грузией продолжается в рамках Женевских переговоров и регулярных встреч в Праге спецпредставителя грузинского премьера по связям с РФ Георгия Каджая и главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григория Карасина.
На сегодняшний день Россия входит в тройку главных торговых партнеров Грузии. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.
Представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.