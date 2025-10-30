Курс лари на четверг – 2,7154 GEL/$

https://sputnik-georgia.ru/20251030/kurs-lari-na-chetverg--27154-gel-295595619.html

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0058 лари по отношению к доллару 30.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 октября в размере 2,7154 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0058 лари по отношению к доллару.

