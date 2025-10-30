https://sputnik-georgia.ru/20251030/mezhdunarodnyy-aeroport-kutaisi-otmechaet-13-let-295608710.html
Международный аэропорт Кутаиси отмечает 13 лет
Международный аэропорт Кутаиси отмечает 13 лет
Кутаисский аэропорт является вторым по величине аэропортом в Грузии и одним из самых быстрорастущих в Европе 30.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Кутаисскому международному аэропорту имени Давида Агмашенебели исполнилось 13 лет со дня его открытия после капитального ремонта, в связи с чем в аэропорту пассажиров развлекают диджеи, драммеры и проходят различные развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии. Партнеры аэропорта предлагают пассажирам эксклюзивные предложения и различные сюрпризы в период с 25 по 31 октября. Кутаисский аэропорт является вторым по величине аэропортом в Грузии и одним из самых быстрорастущих в Европе. За последние 13 лет действующий терминал аэропорта расширялся шесть раз, а существующая взлетно-посадочная полоса и инфраструктура аэродрома были полностью обновлены. 2023 год стал историческим для аэропорта имени Давида Агмашенебели: впервые за год он обслужил около 1,7 миллиона пассажиров. За 13 лет с момента открытия Международный аэропорт Кутаиси обслужил более 8,8 миллиона пассажиров и выполнил более 30 тысяч рейсов. В настоящее время в международном аэропорту Кутаиси активно ведется строительство совершенно новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) длиной 3,5 км и сопутствующей аэродромной инфраструктуры. После завершения строительства аэропорт сможет без ограничений принимать крупногабаритные пассажирские и грузовые самолеты, а в зале вылета обустраивается бизнес-зал, который будет обслуживать пассажиров с декабря. На данном этапе из международного аэропорта Кутаиси выполняют рейсы семь авиакомпаний по 32 направлениям в 17 стран Европы и Азии.
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Кутаисскому международному аэропорту имени Давида Агмашенебели исполнилось 13 лет со дня его открытия после капитального ремонта, в связи с чем в аэропорту пассажиров развлекают диджеи, драммеры и проходят различные развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.
Партнеры аэропорта предлагают пассажирам эксклюзивные предложения и различные сюрпризы в период с 25 по 31 октября.
Кутаисский аэропорт является вторым по величине аэропортом в Грузии и одним из самых быстрорастущих в Европе.
Что касается истории аэропорта, то 13 лет назад существующий аэропорт в Копитнари был полностью отремонтирован. Были построены новая взлетно-посадочная полоса, места стоянки самолетов, новый терминал и новая навигационная вышка.
За последние 13 лет действующий терминал аэропорта расширялся шесть раз, а существующая взлетно-посадочная полоса и инфраструктура аэродрома были полностью обновлены.
2023 год стал историческим для аэропорта имени Давида Агмашенебели: впервые за год он обслужил около 1,7 миллиона пассажиров. За 13 лет с момента открытия Международный аэропорт Кутаиси обслужил более 8,8 миллиона пассажиров и выполнил более 30 тысяч рейсов.
В настоящее время в международном аэропорту Кутаиси активно ведется строительство совершенно новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) длиной 3,5 км и сопутствующей аэродромной инфраструктуры. После завершения строительства аэропорт сможет без ограничений принимать крупногабаритные пассажирские и грузовые самолеты, а в зале вылета обустраивается бизнес-зал, который будет обслуживать пассажиров с декабря.
На данном этапе из международного аэропорта Кутаиси выполняют рейсы семь авиакомпаний по 32 направлениям в 17 стран Европы и Азии.