МВД: Полиция Кахети раскрыла убийство по горячим следам
МВД: Полиция Кахети раскрыла убийство по горячим следам
30.10.2025
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Полиция Кахети (регион на востоке Грузии – ред.) задержала ранее судимого 43-летнего мужчину по обвинению в умышленном убийстве и попытке убийства, сообщили в МВД Грузии. Следствие установило, что обвиняемый в муниципалитете Сигнахи из мести выстрелил из охотничьего ружья в двух мужчин. Один из них скончался на месте, а второй был доставлен в клинику. Его состояние расценивается врачами как тяжелое. Обвиняемый сразу же после стрельбы скрылся с места происшествия. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по горячим следам. В качестве вещественного доказательства изъято орудие совершения преступления – охотничье ружье. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
