Новоизбранное сакребуло Тбилиси вступило в свои полномочия

30.10.2025

2025-10-30T16:56+0400

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Городское собрание (сакребуло) Тбилиси, сформированное по итогам выборов 4 октября 2025 года, приступило к исполнению своих полномочий. В новом сакребуло большинство у правящей партии "Грузинская мечта", получившей 45 мандатов. Оппозицию составляют три партии, у которых пять мест, распределенных следующим образом: "Сильная Грузия – Лело" – 2 мандата, "Гирчи" – 2 мандата и "Консерваторы для Грузии" – 1 мандат. На первом заседании депутаты сакребуло Тбилиси уже избрали председателя. Им стал Зураб Абашидзе, возглавлявший сакребуло прошлого созыва, а также руководителей профильных комиссий.Также на первом заседании сакребуло предстоит утвердить вице-мэров столицы и решить другие организационные вопросы. Чем занимается местная власть В функции местных властей входят решения вопросов по застройке и развитию района, его благоустройству, вопросы детских садов, озеленения, работы общественного транспорта, осуществления социальных программ, проблемы бездомных животных, ремонта или замены аварийных зданий и выброса мусора. Местные власти вправе назначать штрафы и сборы, однако основную часть средств они получают из центрального бюджета. Финансирование зависит, среди прочего, от числа жителей конкретного района. Исходя из полученных средств из государственной казны и муниципальных сборов, муниципалитеты формируют свой бюджет. Самой большой расходной частью бюджетов района, как правило, являются инфраструктура, транспорт и финансирование программ здравоохранения и социальной помощи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

