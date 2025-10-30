https://sputnik-georgia.ru/20251030/podan-isk-o-priznanii-trekh-partiy-v-gruzii-nekonstitutsionnymi--chto-dalshe-295608569.html

Подан иск о признании трех партий в Грузии неконституционными – что дальше

Подан иск о признании трех партий в Грузии неконституционными – что дальше

Sputnik Грузия

У Конституционного суда есть три дня для принятия решения о принятии к рассмотрению иска правящей партии 30.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-30T20:58+0400

2025-10-30T20:58+0400

2025-10-30T20:58+0400

грузия

политика

новости

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

конституционный суд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252302225_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_2a3e3122d0cd61e58c2843abe4a314d9.jpg

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" подала иск о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий в Конституционный суд, теперь у суда три дня для принятия иска к рассмотрению, говорится в сообщении пресс-службы партии. Иск касается трех партий - "Единое национальное движение", "Коалицию за перемены" и "Сильную Грузию – Лело". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что вышеуказанные партии нарушили два пункта статьи Констиции Грузии. Второй пункт касается "посягательства на независимость Грузии, нарушение территориальной целостности страны" и в его обоснования входят события связанные с конфликтом 2008 года, и призывами партий открыть "второй фронт" после 2022 года, а также партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Теперь у суда есть три дня для принятия решения о принятии к рассмотрению иска правящей партии. Если суд примет иск о признании неконституционными трех партий в Грузии, слушания по делу продляться до девяти месяцев. Признание партий неконституционными повлечет за собой упразднение регистрации партий как политических субъектов, а на их членов распространиться запрет на участие в политической жизни страны и занятия политических и государственных должностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, конституционный суд грузии