https://sputnik-georgia.ru/20251030/podan-isk-o-priznanii-trekh-partiy-v-gruzii-nekonstitutsionnymi--chto-dalshe-295608569.html
Подан иск о признании трех партий в Грузии неконституционными – что дальше
Подан иск о признании трех партий в Грузии неконституционными – что дальше
Sputnik Грузия
У Конституционного суда есть три дня для принятия решения о принятии к рассмотрению иска правящей партии 30.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-30T20:58+0400
2025-10-30T20:58+0400
2025-10-30T20:58+0400
грузия
политика
новости
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
конституционный суд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252302225_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_2a3e3122d0cd61e58c2843abe4a314d9.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" подала иск о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий в Конституционный суд, теперь у суда три дня для принятия иска к рассмотрению, говорится в сообщении пресс-службы партии. Иск касается трех партий - "Единое национальное движение", "Коалицию за перемены" и "Сильную Грузию – Лело". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что вышеуказанные партии нарушили два пункта статьи Констиции Грузии. Второй пункт касается "посягательства на независимость Грузии, нарушение территориальной целостности страны" и в его обоснования входят события связанные с конфликтом 2008 года, и призывами партий открыть "второй фронт" после 2022 года, а также партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Теперь у суда есть три дня для принятия решения о принятии к рассмотрению иска правящей партии. Если суд примет иск о признании неконституционными трех партий в Грузии, слушания по делу продляться до девяти месяцев. Признание партий неконституционными повлечет за собой упразднение регистрации партий как политических субъектов, а на их членов распространиться запрет на участие в политической жизни страны и занятия политических и государственных должностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0d/252302225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c94f0e9469c1ac3706a0a9754f2bc6e0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, конституционный суд грузии
грузия, политика, новости, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, конституционный суд грузии
Подан иск о признании трех партий в Грузии неконституционными – что дальше
У Конституционного суда есть три дня для принятия решения о принятии к рассмотрению иска правящей партии
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" подала иск о признании неконституционными трех крупных оппозиционных партий в Конституционный суд, теперь у суда три дня для принятия иска к рассмотрению, говорится в сообщении пресс-службы партии.
Иск касается трех партий - "Единое национальное движение", "Коалицию за перемены" и "Сильную Грузию – Лело". "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение тем, что вышеуказанные партии нарушили два пункта статьи Констиции Грузии.
Первый касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственное изменение". Партиям по этой части вменяют как нарушение прав человека в период с 2004 по 2012 годы, так и попытки саботировать работу парламента в период с 2012 года, когда партии оказались в оппозиции.
Второй пункт касается "посягательства на независимость Грузии, нарушение территориальной целостности страны" и в его обоснования входят события связанные с конфликтом 2008 года, и призывами партий открыть "второй фронт" после 2022 года, а также партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии.
Теперь у суда есть три дня для принятия решения о принятии к рассмотрению иска правящей партии. Если суд примет иск о признании неконституционными трех партий в Грузии, слушания по делу продляться до девяти месяцев.
Признание партий неконституционными повлечет за собой упразднение регистрации партий как политических субъектов, а на их членов распространиться запрет на участие в политической жизни страны и занятия политических и государственных должностей.