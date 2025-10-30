https://sputnik-georgia.ru/20251030/premer-gruzii-obvinil-evrobyurokratov-v-pokrovitelstve-natsdvizheniya-295597986.html

Премьер Грузии обвинил евробюрократов в покровительстве "Нацдвижения"

Как отметил премьер Грузии, главная цель правительства – избавить страну от постоянного радикализма, ненависти и противостояния демократической системе 30.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Власть несет ответственность за то, чтобы раз и навсегда отстранить от политической системы недемократические и неконституционные силы, которым покровительствует европейская бюрократия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Правящая партия "Грузинская мечта" подготовила иск в Конституционный суд о признании неконституционными и запрете трех крупных политических партий в Грузии: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". Эти партии в правящей партии называют "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" При этом, как отметил премьер, решения, принимаемые европейской бюрократией, настолько нелогичны и несправедливы, что создают почву для разных подозрений. Он также выразил надежду, что европейские структуры проявят прагматизм и не будут открыто становиться на защиту "Нацдвижения". "Посмотрим, как будут дальше развиваться события, но мы ответственны перед своим народом и перед своим государством, перед нашей демократической системой – недемократические, неконституционные политические силы нужно отстранить от этой системы раз и навсегда, чтобы Грузия смогла перевести дух", – заявил он. Как отметил премьер, главная цель правительства – избавить страну от постоянного радикализма, ненависти и противостояния демократической системе. Он отметил, что радикальная оппозиция уже несколько лет подряд обвиняет власть в неконституционности, однако факты, по его словам, свидетельствуют об обратном – именно оппозиция действует вопреки Конституции. Ранее правящая партия обнародовала обоснование обращения в Конституционный суд. В документе перечислены аргументы в пользу признания неконституционными трех крупнейших оппозиционных сил, в том числе обвинения в нарушении прав человека, отказе признавать легитимность выборов, проведении интересов иностранного государства и посягательстве на территориальную целостность страны. Беспокойство в связи с инициативой "Грузинской мечты" ранее выразили докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии. По их мнению, запрет основных оппозиционных партий фактически установит однопартийную систему и будет несовместим с членством страны в Совете Европы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

