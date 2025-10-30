https://sputnik-georgia.ru/20251030/rassledovanie-dela-o-korruptsii-v-gruzii--zaderzhaniya-prodolzhayutsya-295609204.html
Расследование дела о коррупции в Грузии – задержания продолжаются
Расследование дела о коррупции в Грузии – задержания продолжаются
30.10.2025
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Следственная служба министерства финансов Грузии задержала по делу о коррупции в Фонде муниципального развития бывшего заместителя министра инфраструктуры Грузии Кобу Габуния, а в доме бывшего министра Ираклия Карселадзе был произведен обыск, говорится в сообщении ведомства. Как сообщают в Следственной службе Минфина, бывшего заместителя министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Кобу Габуния задержали по факту злоупотребления служебными полномочиями со стороны государственного политического должностного лица, который был куратором Фонда муниципального развития Грузии. Следствие утверждает, что они действовали по поручению Габуния, и компания "Лаги капитал" смогла получить необоснованный аванс из Фонда муниципального развития на реабилитацию 30 детских садов в размере 11 218 380 лари на реабилитацию детских садов, из которых руководящие лица ООО "Лаги Капитал" мошенническим путем завладели 9 365 801 лари. Габуния грозит до 12 лет лишения свободы; что касается задержанных ранее Давида Табидзе, а также менеджера программы фонда и менеджера проекта, то по решению обвинения их отпустили под залог после того, как они согласились сотрудничать со следствием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
