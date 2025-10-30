https://sputnik-georgia.ru/20251030/rf-postupit-sootvetstvenno-esli-kto-to-otoydet-ot-moratoriya-na-yadernye-ispytaniya--peskov-295607544.html

РФ поступит соответственно, если кто-то отойдет от моратория на ядерные испытания – Песков

Ядерное разоружение – очень сложная тема, переговоры по ней всегда растянуты по времени, отметил пресс-секретарь президента РФ 30.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что если какая-то страна отойдет от моратория на ядерные испытания, РФ будет действовать соответственно ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что с РФ ведутся переговоры о ядерном разоружении, к которым в случае позитивных подвижек может присоединиться Китай.Комментируя заявления американского президента Дональда Трампа, Песков заявил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерениях проводить ядерные испытания.Москва надеется, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была донесена до Трампа корректно – эти испытания не являются ядерными, добавил он.Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что ядерное разоружение – это очень сложная тема, переговоры по ней всегда растянуты по времени."Это очень сложная тема (ядерное разоружение – ред.), и переговоры, собственно, всегда по этой теме растянуты по времени", – сказал Песков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

