Сборная Грузии по регби проведет в ноябре три тест-матча против США, Канады и Японии
Сборная Грузии по регби проведет в ноябре три тест-матча против США, Канады и Японии
30.10.2025
2025-10-30T11:51+0400
2025-10-30T11:51+0400
2025-10-30T11:51+0400
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Сборная Грузии по регби в ноябре проведет три товарищеских домашних матча против сборных США, Канады и Японии в Тбилиси и Батуми, сообщили в Союзе регби. С США "Борджгалоснеби" сыграют 8 ноября, а 15 ноября – против Канады. Обе встречи примет стадион Adjarabet в Батуми. Спустя неделю, 22 ноября, сборная Грузии встретится с Японией. Игра состоится в Тбилиси на стадионе имени Михаила Месхи. "Иглз" (сборная США) недавно обеспечила себе путевку на чемпионат мира 2027 года и отправится в Австралию третьей командой из Тихоокеанского региона. На сегодняшний день сборная США занимает 15-е место в мировом рейтинге регби (67,40). Сборная Грузии занимает 11-е место в мировом рейтинге с 74,69 очка. Сборная Грузии играла против США семь раз и имеет положительный баланс с соперником благодаря победам в последних трех играх – четыре победы и три поражения. "Борджгалоснеби" начнут подготовку к тест-матчам 3 ноября на базе "Шевардени", 4 ноября состоится открытая тренировка. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
