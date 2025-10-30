https://sputnik-georgia.ru/20251030/soglasny-li-vy-s-ideey-gruzinskoy-mechty-o-reforme-sistemy-obrazovaniya-295603755.html
Согласны ли вы с идеей "Грузинской мечты" о реформе системы образования?
Согласны ли вы с идеей "Грузинской мечты" о реформе системы образования?
Sputnik Грузия
Правительство "Грузинской мечты" объявило о масштабной реформе системы образования в Грузии. Это вызвало бурю дискуссий, поскольку многие согласны, что реформа... 30.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-30T14:52+0400
2025-10-30T14:52+0400
2025-10-30T15:23+0400
грузия
новости
общество
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1e/295601136_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_6c13f26606bf422f4dc41fd30722e2e9.png
Правительство "Грузинской мечты" объявило о масштабной реформе системы образования в Грузии. Это вызвало бурю дискуссий, поскольку многие согласны, что реформа действительно необходима, но вопрос о том, кто будет ее проводить и по каким принципам, остается камнем преткновения.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, поддерживают ли они эту инициативу.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1e/295601136_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d7921ad927a2319d3cdcbbd71a4c9773.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, инфографика, инфографика
Согласны ли вы с идеей "Грузинской мечты" о реформе системы образования?
14:52 30.10.2025 (обновлено: 15:23 30.10.2025)
Правительство "Грузинской мечты" объявило о масштабной реформе системы образования в Грузии. Это вызвало бурю дискуссий, поскольку многие согласны, что реформа действительно необходима, но вопрос о том, кто будет ее проводить и по каким принципам, остается камнем преткновения.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, поддерживают ли они эту инициативу.