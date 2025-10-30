https://sputnik-georgia.ru/20251030/top-5-liderov-gruzinskogo-aviarynka-295606223.html
Топ-5 лидеров грузинского авиарынка
Топ-5 лидеров грузинского авиарынка
Российская авиакомпания Red Wings впервые вошла в пятерку лидеров на грузинском авиарынке. За девять месяцев 2025 года авиакомпания перевезла 408 тыс... 30.10.2025, Sputnik Грузия
Топ-5 лидеров грузинского авиарынка
17:06 30.10.2025 (обновлено: 18:01 30.10.2025)
Российская авиакомпания Red Wings впервые вошла в пятерку лидеров на грузинском авиарынке. За девять месяцев 2025 года авиакомпания перевезла 408 тыс. пассажиров, заняв 6% долю грузинского авиарынка, первое место по-прежнему занимает венгерский лоукостер Wizz Air