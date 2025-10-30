Топ-5 лидеров грузинского авиарынка

Российская авиакомпания Red Wings впервые вошла в пятерку лидеров на грузинском авиарынке. За девять месяцев 2025 года авиакомпания перевезла 408 тыс. пассажиров, заняв 6% долю грузинского авиарынка, первое место по-прежнему занимает венгерский лоукостер Wizz Air