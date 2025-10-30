https://sputnik-georgia.ru/20251030/v-gruzii-mogut-podnyat-tarif-na-vodu-295601280.html
В Грузии могут поднять тариф на воду
В Грузии могут поднять тариф на воду
30.10.2025
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Тариф на воду может увеличиться в Грузии с 2027 года, заявил глава Мининфраструктуры Реваз Сохадзе. Тариф, установленный государственной Компанией водоснабжения, составляет от 0,25 до 1,3 лари за кубический метр в зависимости от потребителя. По его словам, пересмотр тарифа связан с реформой государственной компании. "Компания водоснабжения переходит на новый этап развития, министерство инфраструктуры начинает реформу. Она включает структурное и функциональное усиление, приближение зарплатной политики к рынку труда, усиление региональных филиалов, привлечение международных специалистов", – сказал Сохадзе. По его словам, эти изменения сделают деятельность компании более прозрачной, эффективной и ориентированной на качество обслуживания. В Грузии работают восемь частных компаний водоснабжения, которые обеспечивают население страны питьевой водой и водой для полива. Тарифы каждой из компаний отличаются. Так, жители Тбилиси платят 0,321 лари за кубометр без учета НДС, жители Рустави – 0,377 лари за кубометр без учета НДС, а для жителей Батуми тариф без учета НДС составляет 0,251 лари без учета НДС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
