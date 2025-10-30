Власти Грузии выразили недоверие к грядущему докладу Еврокомиссии о расширении

https://sputnik-georgia.ru/20251030/vlasti-gruzii-vyrazili-nedoverie-k-gryaduschemu-dokladu-evrokomissii-o-rasshirenii-295598153.html

28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Власти Грузии сомневаются в объективности грядущего доклада Еврокомиссии о расширении, который опубликуют 4 ноября, заявила глава внешнеполитического ведомства Мака Бочоришвили. Еврокомиссия 4 ноября опубликует отчет о соответствии Грузии политике расширения ЕС, выполнении рекомендаций, полученных вместе со статусом страны-кандидата. "В течение всего года со стороны Брюсселя было мало желания объективно оценивать происходящие в Грузии процессы. Поэтому очень сложно ожидать объективных оценок в докладе. В целом мы видим, что Брюссель использует все вопросы, связанные с евроинтеграцией, в политических целях. Не исключаю, что этот доклад также станет своего рода инструментом в этом направлении", – сказала Бочоришвили. По ее словам, властям Грузии не удалось добиться от Брюсселя даже объективной оценки событий 4 октября. "Исходя из этого, сложно ожидать от отчета Еврокомиссии положительных или объективных оценок", – заявил Бочоришвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

