Власти Грузии выразили недоверие к грядущему докладу Еврокомиссии о расширении

28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС 30.10.2025, Sputnik Грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1c/291584078_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_f13a5386d6dd1cf3a2431629030a701c.jpg
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Власти Грузии сомневаются в объективности грядущего доклада Еврокомиссии о расширении, который опубликуют 4 ноября, заявила глава внешнеполитического ведомства Мака Бочоришвили. Еврокомиссия 4 ноября опубликует отчет о соответствии Грузии политике расширения ЕС, выполнении рекомендаций, полученных вместе со статусом страны-кандидата. "В течение всего года со стороны Брюсселя было мало желания объективно оценивать происходящие в Грузии процессы. Поэтому очень сложно ожидать объективных оценок в докладе. В целом мы видим, что Брюссель использует все вопросы, связанные с евроинтеграцией, в политических целях. Не исключаю, что этот доклад также станет своего рода инструментом в этом направлении", – сказала Бочоришвили. По ее словам, властям Грузии не удалось добиться от Брюсселя даже объективной оценки событий 4 октября. "Исходя из этого, сложно ожидать от отчета Еврокомиссии положительных или объективных оценок", – заявил Бочоришвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
13:53 30.10.2025
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaМинистр иностранных дел Мака Бочоришвили на встрече глав дипломатических миссий Грузии за рубежом
Министр иностранных дел Мака Бочоришвили на встрече глав дипломатических миссий Грузии за рубежом - Sputnik Грузия, 1920, 30.10.2025
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Подписаться
28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Власти Грузии сомневаются в объективности грядущего доклада Еврокомиссии о расширении, который опубликуют 4 ноября, заявила глава внешнеполитического ведомства Мака Бочоришвили.
Еврокомиссия 4 ноября опубликует отчет о соответствии Грузии политике расширения ЕС, выполнении рекомендаций, полученных вместе со статусом страны-кандидата.
"В течение всего года со стороны Брюсселя было мало желания объективно оценивать происходящие в Грузии процессы. Поэтому очень сложно ожидать объективных оценок в докладе. В целом мы видим, что Брюссель использует все вопросы, связанные с евроинтеграцией, в политических целях. Не исключаю, что этот доклад также станет своего рода инструментом в этом направлении", – сказала Бочоришвили.
По ее словам, властям Грузии не удалось добиться от Брюсселя даже объективной оценки событий 4 октября.
"Исходя из этого, сложно ожидать от отчета Еврокомиссии положительных или объективных оценок", – заявил Бочоришвили.

Грузия и ЕС

Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
