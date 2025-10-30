https://sputnik-georgia.ru/20251030/znamenityy-kurort-gruzii-borzhomi-perestanet-byt-tranzitnym-putem--proekt-ministerstva-295590786.html

Знаменитый курорт Грузии: Боржоми перестанет быть транзитным путем – проект министерства

Знаменитый курорт Грузии: Боржоми перестанет быть транзитным путем – проект министерства

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Министерство инфраструктуры планирует провести исследование по возможности постройки объездной дороги вокруг знаменитого курорта Грузии Боржоми, заявил глава ведомства Реваз Сохадзе в парламенте. Знаменитый бальнеологический и климатический курорт Боржоми расположен на высоте более 800 метров над уровнем моря в регионе Самцхе-Джавахети. Здравница приобрела всемирную известность благодаря источникам с уникальной лечебной водой, которым две тысячи лет. Вокруг курорта расположен знаменитый национальный парк Боржоми-Харагаули. "В Боржоми очень критическая ситуация, и в ближайшие дни департамент автомобильных дорог объявит исследование техническо-экономических показателей, которое покажет и выявит возможности в этом направлении, из-за расположения и природных ресурсов требующем в этом месте осторожного подхода", – сказал Сохадзе. Через курорт Боржоми проходит одна из главных трасс страны Хашури-Ахалцихе-Вале, которая ведет к границе с Турцией. Это создает угрозу как туристам, так и местным жителям, поскольку прямо по городу проезжают трайлеры. Строительство объездной дороги не только разгрузит транспортное движение на курорте, но и сократит путь к границе, отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

