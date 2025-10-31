https://sputnik-georgia.ru/20251031/borba-s-nelegalami-v-gruzii---vydvoreniyu-podlezhat-33-inostrantsa-295613957.html

Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат 33 иностранца

31.10.2025

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 33 иностранца, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел страны. В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю. Проверка проводилась на основании заранее полученных данных и была направлена на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований. В результате операции были задержаны граждане Ганы, Ирака, Пакистана, Китая, Йемена, Турции, Туркменистана, Индии и Бангладеш. Установлено, что они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. "В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны", – говорится в сообщении МВД Грузии. В сентябре из Грузии были депортированы 107 нелегалов. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

