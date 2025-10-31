https://sputnik-georgia.ru/20251031/borba-s-nelegalami-v-gruzii---vydvoreniyu-podlezhat-33-inostrantsa-295613957.html
Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат 33 иностранца
Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат 33 иностранца
Sputnik Грузия
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет 31.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-31T16:56+0400
2025-10-31T16:56+0400
2025-10-31T17:15+0400
общество
грузия
новости
тбилиси
ирак
пакистан
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1e/293976947_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ae09f2b0f43d657ed5519f73931ceff.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 33 иностранца, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел страны. В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю. Проверка проводилась на основании заранее полученных данных и была направлена на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований. В результате операции были задержаны граждане Ганы, Ирака, Пакистана, Китая, Йемена, Турции, Туркменистана, Индии и Бангладеш. Установлено, что они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. "В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны", – говорится в сообщении МВД Грузии. В сентябре из Грузии были депортированы 107 нелегалов. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
ирак
пакистан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1e/293976947_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d8e29027b245e760abc5b98ed413a8db.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, тбилиси, ирак, пакистан
общество, грузия, новости, тбилиси, ирак, пакистан
Борьба с нелегалами в Грузии – выдворению подлежат 33 иностранца
16:56 31.10.2025 (обновлено: 17:15 31.10.2025)
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Сотрудники департамента миграции задержали 33 иностранца, которые незаконно находились на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел страны.
В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники департамента провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю. Проверка проводилась на основании заранее полученных данных и была направлена на выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.
В результате операции были задержаны граждане Ганы, Ирака, Пакистана, Китая, Йемена, Турции, Туркменистана, Индии и Бангладеш. Установлено, что они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований.
"В настоящее время указанные лица помещены в Центр временного размещения департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны", – говорится в сообщении МВД Грузии.
В сентябре из Грузии были депортированы 107 нелегалов.
В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну.