Число рейсов в аэропортах Грузии бьет рекорды

В январе-сентябре 2025 года число регулярных рейсов составило 22,1 тысячи, а чартерных – 6,6 тысячи 31.10.2025

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Число авиарейсов в международных аэропортах Грузии за девять месяцев 2025 года является рекордным, оно составило 28,7 тысячи, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года, сообщило Агентство гражданской авиации. В Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. По информации Агентства, в январе-сентябре 2025 года число регулярных рейсов составило 22,1 тысячи, а чартерных – 6,6 тысячи. Кроме того, в этот период международные аэропорты Грузии перевезли на 14% больше пассажиров – 6,5 миллиона. По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям. По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 17% рынка и перевезла 1 065 618 пассажиров. Кроме того, общий объем перевезенных воздушным транспортом грузов за девять месяцев составил 5 905 200 тонн. Соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года грузооборот увеличился на 50%. Выросли и общие показатели использования воздушного пространства Грузии. В частности, по сравнению с первыми девятью месяцами 2024 года использование воздушного пространства Грузии (взлет, посадка, перелет) увеличилось на 5%. Всего за январь-сентябрь было зафиксировано 229 972 единицы перелетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

