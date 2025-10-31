https://sputnik-georgia.ru/20251031/chislo-reysov-v-aeroportakh-gruzii-bet-rekordy-295611010.html
Число рейсов в аэропортах Грузии бьет рекорды
Число рейсов в аэропортах Грузии бьет рекорды
Sputnik Грузия
В январе-сентябре 2025 года число регулярных рейсов составило 22,1 тысячи, а чартерных – 6,6 тысячи 31.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-31T11:48+0400
2025-10-31T11:48+0400
2025-10-31T11:48+0400
грузия
экономика
новости
агентство гражданской авиации
тбилисский международный аэропорт
кутаисский международный аэропорт
батумский международный аэропорт
авиасообщение в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24764/89/247648921_0:81:3000:1769_1920x0_80_0_0_6c3d6eb3f8617329b53385f6ba4d595a.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Число авиарейсов в международных аэропортах Грузии за девять месяцев 2025 года является рекордным, оно составило 28,7 тысячи, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года, сообщило Агентство гражданской авиации. В Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. По информации Агентства, в январе-сентябре 2025 года число регулярных рейсов составило 22,1 тысячи, а чартерных – 6,6 тысячи. Кроме того, в этот период международные аэропорты Грузии перевезли на 14% больше пассажиров – 6,5 миллиона. По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям. По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 17% рынка и перевезла 1 065 618 пассажиров. Кроме того, общий объем перевезенных воздушным транспортом грузов за девять месяцев составил 5 905 200 тонн. Соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года грузооборот увеличился на 50%. Выросли и общие показатели использования воздушного пространства Грузии. В частности, по сравнению с первыми девятью месяцами 2024 года использование воздушного пространства Грузии (взлет, посадка, перелет) увеличилось на 5%. Всего за январь-сентябрь было зафиксировано 229 972 единицы перелетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24764/89/247648921_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_8fc3ba7f80387f35a588f49c7ec299c6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, агентство гражданской авиации, тбилисский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
грузия, экономика, новости, агентство гражданской авиации, тбилисский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
Число рейсов в аэропортах Грузии бьет рекорды
В январе-сентябре 2025 года число регулярных рейсов составило 22,1 тысячи, а чартерных – 6,6 тысячи
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Число авиарейсов в международных аэропортах Грузии за девять месяцев 2025 года является рекордным, оно составило 28,7 тысячи, что на 18% больше аналогичного показателя 2024 года, сообщило Агентство гражданской авиации.
В Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
По информации Агентства, в январе-сентябре 2025 года число регулярных рейсов составило 22,1 тысячи, а чартерных – 6,6 тысячи.
Кроме того, в этот период международные аэропорты Грузии перевезли на 14% больше пассажиров – 6,5 миллиона.
Пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в январе-сентябре 2025 года
Аэропорт
Кол-во пассажиров, чел.
Рост, %
Тбилиси
4 067 202
12
Кутаиси
1 407 814
10
Батуми
995 099
32
По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям.
По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 17% рынка и перевезла 1 065 618 пассажиров.
Топ-5 авиакомпаний на грузинском авиарынке в январе-сентябре 2025 года
Авиакомпания
Кол-во пассажиров, чел.
Доля на рынке, %
Wizz Air Hungary
1 065 618
17
Georgian Airways
509 238
8
Turkish Airlines
458 370
7
Pegasus
453 550
7
Red Wings
408 018
6
Кроме того, общий объем перевезенных воздушным транспортом грузов за девять месяцев составил 5 905 200 тонн. Соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года грузооборот увеличился на 50%.
Выросли и общие показатели использования воздушного пространства Грузии. В частности, по сравнению с первыми девятью месяцами 2024 года использование воздушного пространства Грузии (взлет, посадка, перелет) увеличилось на 5%. Всего за январь-сентябрь было зафиксировано 229 972 единицы перелетов.