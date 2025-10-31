https://sputnik-georgia.ru/20251031/evrope-vazhno-ne-dopustit-realnogo-mirnogo-protsessa-na-ukraine--mid-rf-295617895.html
Европе важно не допустить реального мирного процесса на Украине – МИД РФ
Европе важно не допустить реального мирного процесса на Украине – МИД РФ
Российская сторона отмечает, что Европа и Киев до сих пор мыслят категориями войны и основной своей задачей видят добиться передышки для ВСУ 31.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Авторам нового плана Европы по урегулированию украинского кризиса важно не допустить запуска реального мирного процесса, такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению дипломата, если бы Запад действительно желал мира, то первыми пунктами плана были бы такие требования, как восстановление на территории Украины русского языка, канонического православия, нейтрального внеблокового статуса, соблюдение прав человека, нацменьшинств, а также признание территориальных реалий и прекращение политики незаконных санкций и воровства чужих госактивов.Все это, полагают во внешнеполитическом ведомстве, положило бы конец конфликту и исключило риск его рецидива.Однако даже беглого знакомства с проектом достаточно для вывода, что ни европейские страны, ни Киев не помышляют ни о каком справедливом и прочном мирном урегулировании украинского кризиса. Там по-прежнему мыслят категориями войны и своей основной задачей в настоящее время считают добиться любой ценой передышки для терпящих поражение ВСУ и спасения режима Владимира Зеленского от неизбежного обрушения фронта.По ее словам, также циничным выглядит включение в "план" позиции, касающейся усиления "взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий". При этом не идет речи об устранении Киевом законодательных ограничений по использованию русского языка, отмене ущемляющих права нацменьшинств мер, прекращении гонений против канонической Украинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Авторам нового плана Европы по урегулированию украинского кризиса важно не допустить запуска реального мирного процесса, такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Им важно не допустить запуска реального мирного процесса, который учитывал бы законные интересы России, русскоязычных жителей Украины и способствовал бы восстановлению баланса в сфере безопасности в Европе и в мире в целом", – говорится в размещенном на сайте МИД сообщении.
По мнению дипломата, если бы Запад действительно желал мира, то первыми пунктами плана были бы такие требования, как восстановление на территории Украины русского языка, канонического православия, нейтрального внеблокового статуса, соблюдение прав человека, нацменьшинств, а также признание территориальных реалий и прекращение политики незаконных санкций и воровства чужих госактивов.
Все это, полагают во внешнеполитическом ведомстве, положило бы конец конфликту и исключило риск его рецидива.
Однако даже беглого знакомства с проектом достаточно для вывода, что ни европейские страны, ни Киев не помышляют ни о каком справедливом и прочном мирном урегулировании украинского кризиса. Там по-прежнему мыслят категориями войны и своей основной задачей в настоящее время считают добиться любой ценой передышки для терпящих поражение ВСУ и спасения режима Владимира Зеленского от неизбежного обрушения фронта.
"Поэтому на первый план выдвигается скорейшее прекращение огня и "заморозка" текущей линии боевого соприкосновения", – указала представитель МИД.
По ее словам, также циничным выглядит включение в "план" позиции, касающейся усиления "взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий". При этом не идет речи об устранении Киевом законодательных ограничений по использованию русского языка, отмене ущемляющих права нацменьшинств мер, прекращении гонений против канонической Украинской православной церкви.