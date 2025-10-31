https://sputnik-georgia.ru/20251031/evrope-vazhno-ne-dopustit-realnogo-mirnogo-protsessa-na-ukraine--mid-rf-295617895.html

Европе важно не допустить реального мирного процесса на Украине – МИД РФ

Европе важно не допустить реального мирного процесса на Украине – МИД РФ

Sputnik Грузия

Российская сторона отмечает, что Европа и Киев до сих пор мыслят категориями войны и основной своей задачей видят добиться передышки для ВСУ 31.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-31T19:54+0400

2025-10-31T19:54+0400

2025-10-31T19:54+0400

в мире

россия

европа

украина

киев

мария захарова

мид россии

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/15/293853708_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_8d3e832ef16c29cea2f5c3098b06df45.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Авторам нового плана Европы по урегулированию украинского кризиса важно не допустить запуска реального мирного процесса, такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению дипломата, если бы Запад действительно желал мира, то первыми пунктами плана были бы такие требования, как восстановление на территории Украины русского языка, канонического православия, нейтрального внеблокового статуса, соблюдение прав человека, нацменьшинств, а также признание территориальных реалий и прекращение политики незаконных санкций и воровства чужих госактивов.Все это, полагают во внешнеполитическом ведомстве, положило бы конец конфликту и исключило риск его рецидива.Однако даже беглого знакомства с проектом достаточно для вывода, что ни европейские страны, ни Киев не помышляют ни о каком справедливом и прочном мирном урегулировании украинского кризиса. Там по-прежнему мыслят категориями войны и своей основной задачей в настоящее время считают добиться любой ценой передышки для терпящих поражение ВСУ и спасения режима Владимира Зеленского от неизбежного обрушения фронта.По ее словам, также циничным выглядит включение в "план" позиции, касающейся усиления "взаимопонимания и уважения к разнообразию языков, культур и религий". При этом не идет речи об устранении Киевом законодательных ограничений по использованию русского языка, отмене ущемляющих права нацменьшинств мер, прекращении гонений против канонической Украинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

украина

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, европа, украина, киев, мария захарова, мид россии, обострение ситуации вокруг украины