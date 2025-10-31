Грузии важно сохранить темпы роста экономики – премьер
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Рост экономики Грузии и сохранение темпов роста важны для страны и являются одним из главных приоритетов правительства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Экономика Грузии продолжает стабильно расти. Реальный экономический рост в стране в сентябре 2025 года составил 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-сентябре 2025 года составил 7,7%.
"Еще раз подчеркну важность экономического роста и поддержания этих темпов... Максимальное внимание экономике необходимо уделять и в дальнейшем, и это будет одним из главных приоритетов деятельности нашего правительства", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, данные роста ВВП за девять месяцев текущего года указывают на то, что Грузия даже превысит прогноз Международного валютного фонда.
Согласно прогнозу МВФ, сделанному в конце июля текущего года, рост экономики замедлится до 7,2% в 2025 году.
Также, по словам главы правительства, экономический рост дает возможность поддерживать стабильный валютный курс.
"Мы рады, что в этом году валютные резервы уже увеличились до 5,6 млрд долларов, что является рекордным показателем. Хочу еще раз поблагодарить Национальный банк и его Президента за проделанную работу. Конечно, твердость национальной валюты – это результат поддержания стабильного экономического роста", – сказал Кобахидзе.
Кобахидзе отметил, что у правительства есть есть новые инициативы, которые будут способствовать развитию экономики Грузии в будущем.
"У нас есть новые крупные инвестиции, которые уже вступают в стадию реализации, и, естественно, это также будет способствовать росту экономики", – отметил он.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.