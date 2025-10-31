Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251031/gruzii-vazhno-sokhranit-tempy-rosta-ekonomiki--premer-295616272.html
Грузии важно сохранить темпы роста экономики – премьер
Грузии важно сохранить темпы роста экономики – премьер
Sputnik Грузия
Данные роста ВВП за девять месяцев текущего года указывают на то, что Грузия даже превысит прогноз Международного валютного фонда, заявил премьер 31.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-31T18:58+0400
2025-10-31T18:58+0400
грузия
экономика
новости
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Рост экономики Грузии и сохранение темпов роста важны для страны и являются одним из главных приоритетов правительства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Экономика Грузии продолжает стабильно расти. Реальный экономический рост в стране в сентябре 2025 года составил 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-сентябре 2025 года составил 7,7%. По словам премьера, данные роста ВВП за девять месяцев текущего года указывают на то, что Грузия даже превысит прогноз Международного валютного фонда. Также, по словам главы правительства, экономический рост дает возможность поддерживать стабильный валютный курс. Кобахидзе отметил, что у правительства есть есть новые инициативы, которые будут способствовать развитию экономики Грузии в будущем. "У нас есть новые крупные инвестиции, которые уже вступают в стадию реализации, и, естественно, это также будет способствовать росту экономики", – отметил он. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_117:0:1938:1366_1920x0_80_0_0_4b24a06ed6bb67f351715d4202131d8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе
грузия, экономика, новости, ираклий кобахидзе

Грузии важно сохранить темпы роста экономики – премьер

18:58 31.10.2025
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями бизнес-сектора
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с представителями бизнес-сектора - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2025
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
Подписаться
Данные роста ВВП за девять месяцев текущего года указывают на то, что Грузия даже превысит прогноз Международного валютного фонда, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Рост экономики Грузии и сохранение темпов роста важны для страны и являются одним из главных приоритетов правительства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.
Экономика Грузии продолжает стабильно расти. Реальный экономический рост в стране в сентябре 2025 года составил 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-сентябре 2025 года составил 7,7%.

"Еще раз подчеркну важность экономического роста и поддержания этих темпов... Максимальное внимание экономике необходимо уделять и в дальнейшем, и это будет одним из главных приоритетов деятельности нашего правительства", – заявил Кобахидзе.

По словам премьера, данные роста ВВП за девять месяцев текущего года указывают на то, что Грузия даже превысит прогноз Международного валютного фонда.
Согласно прогнозу МВФ, сделанному в конце июля текущего года, рост экономики замедлится до 7,2% в 2025 году.
Также, по словам главы правительства, экономический рост дает возможность поддерживать стабильный валютный курс.

"Мы рады, что в этом году валютные резервы уже увеличились до 5,6 млрд долларов, что является рекордным показателем. Хочу еще раз поблагодарить Национальный банк и его Президента за проделанную работу. Конечно, твердость национальной валюты – это результат поддержания стабильного экономического роста", – сказал Кобахидзе.

Кобахидзе отметил, что у правительства есть есть новые инициативы, которые будут способствовать развитию экономики Грузии в будущем.
"У нас есть новые крупные инвестиции, которые уже вступают в стадию реализации, и, естественно, это также будет способствовать росту экономики", – отметил он.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0