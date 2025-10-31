https://sputnik-georgia.ru/20251031/gruzii-vazhno-sokhranit-tempy-rosta-ekonomiki--premer-295616272.html

Грузии важно сохранить темпы роста экономики – премьер

Данные роста ВВП за девять месяцев текущего года указывают на то, что Грузия даже превысит прогноз Международного валютного фонда, заявил премьер 31.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Рост экономики Грузии и сохранение темпов роста важны для страны и являются одним из главных приоритетов правительства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании правительства. Экономика Грузии продолжает стабильно расти. Реальный экономический рост в стране в сентябре 2025 года составил 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-сентябре 2025 года составил 7,7%. По словам премьера, данные роста ВВП за девять месяцев текущего года указывают на то, что Грузия даже превысит прогноз Международного валютного фонда. Также, по словам главы правительства, экономический рост дает возможность поддерживать стабильный валютный курс. Кобахидзе отметил, что у правительства есть есть новые инициативы, которые будут способствовать развитию экономики Грузии в будущем. "У нас есть новые крупные инвестиции, которые уже вступают в стадию реализации, и, естественно, это также будет способствовать росту экономики", – отметил он. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

2025

