Грузия ждет 2030 года и изменения подхода со стороны ЕС – премьер-министр Грузии

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что 4 ноября будет опубликован отчет о расширении по Грузии

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Если к 2030 году европейская бюрократия изменится, то вступление в Евросоюз будет полезно для Грузии, а пока политика Грузии остается неизменной, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что 4 ноября будет опубликован отчет о расширении по Грузии. По его словам, это будет содержательный документ, представленный Еврокомиссией, в котором будет детально описано то, что произошло в Грузии за последний год и как это связано со стремлением Грузии стать членом Евросоюза. По его словам, если европейская бюрократия изменится, то вступление в ЕС будет полезно для Грузии. "Надеемся, что до 2030 года изменится сама европейская бюрократия. В таком случае для Грузии будет полезно вступление в Евросоюз", – сказал Кобахидзе. Если изменятся подходы, изменятся и условия, добавил он. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram >>

