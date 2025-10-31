https://sputnik-georgia.ru/20251031/izyatye-u-eks-premera-gruzii-dengi-poydut-na-blago-gosudarstva-295618180.html

Изъятые у экс-премьера Грузии деньги пойдут на благо государства

Изъятые у экс-премьера Грузии деньги пойдут на благо государства

Госбюджету будет компенсирована та недостача, которую он получил исходя из вероятных коррупционных фактов, заявил премьер 31.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Деньги, изъятые у высокопоставленных чиновников за последние дни, пойдут на государственные нужды, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Во время обыска 18 октября 24 домов в Тбилиси и регионах и личного обыска бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ страны Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, бывшего замглавы Минэкономики Ромео Микаутадзе и других лиц были изъяты 7,22 миллиона долларов, золотые украшения и дорогие картины, сообщает СГБ Грузии. "Изъято примерно 20 миллионов лари, как я знаю, и, безусловно, все эти средства пойдут в государственный бюджет Грузии, и государственному бюджету будет компенсирована та недостача, которую он получил исходя из вероятных коррупционных фактов", – сказал Кобахидзе. Детали дела о коррупции По данным следствия, с целью легализации незаконных доходов Гарибашвили указывал в своих декларациях заведомо ложные данные – якобы ежегодно получал крупные денежные подарки от члена семьи. Таким образом он искусственно создавал законное происхождение части полученных им в результате незаконного участия в бизнесе средств – 830 тысяч лари, которые были введены в легальный оборот. Параллельно на имя компании, зарегистрированной на члена его семьи, были сделаны инвестиции на общую сумму 3 670 172 лари. Одновременно основную часть необоснованных денежных средств, чтобы скрыть их подлинную природу и источник происхождения, Гарибашвили конвертировал в иностранную валюту. "В результате обыска в его квартире 17 октября 2025 года было обнаружено и изъято 6,5 миллиона долларов США", – сообщил прокурор. Экс-премьеру предъявлено обвинение по статье "Легализация незаконных доходов (отмывание денег) сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", что наказываются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет. Обвиняемый полностью признал свою вину и был отпущен под залог в размере 1 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

