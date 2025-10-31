https://sputnik-georgia.ru/20251031/khellouin--kogda-tyaga-prazdnovat-silnee-chem-tserkovnye-dogmy-295616103.html
Хэллоуин – когда тяга праздновать сильнее, чем церковные догмы
Хэллоуин – когда тяга праздновать сильнее, чем церковные догмы
Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, и его история насчитывает более двух тысяч лет 31.10.2025, Sputnik Грузия
Праздник зародился в эпоху дохристианства, когда кельтские племена на территории современной Англии, Ирландии и Северной Франции праздновали наступление Нового года. По их верованиям, в эту ночь злые духи могли проникнуть на Землю, и люди пытались защититься от них, наряжаясь в устрашающие костюмы и зажигая огонь.В последние годы Хэллоуин становится все более популярным в Грузии. Он отмечается не только молодежью, но и взрослыми. Множество ресторанов, кафе и клубов устраивают тематические вечеринки, создавая мрачную атмосферу с помощью традиционных символов этого праздника.
16:04 31.10.2025
Праздник зародился в эпоху дохристианства, когда кельтские племена на территории современной Англии, Ирландии и Северной Франции праздновали наступление Нового года. По их верованиям, в эту ночь злые духи могли проникнуть на Землю, и люди пытались защититься от них, наряжаясь в устрашающие костюмы и зажигая огонь.
В последние годы Хэллоуин становится все более популярным в Грузии. Он отмечается не только молодежью, но и взрослыми. Множество ресторанов, кафе и клубов устраивают тематические вечеринки, создавая мрачную атмосферу с помощью традиционных символов этого праздника.