Хэллоуин – когда тяга праздновать сильнее, чем церковные догмы

Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, и его история насчитывает более двух тысяч лет 31.10.2025, Sputnik Грузия

Праздник зародился в эпоху дохристианства, когда кельтские племена на территории современной Англии, Ирландии и Северной Франции праздновали наступление Нового года. По их верованиям, в эту ночь злые духи могли проникнуть на Землю, и люди пытались защититься от них, наряжаясь в устрашающие костюмы и зажигая огонь.В последние годы Хэллоуин становится все более популярным в Грузии. Он отмечается не только молодежью, но и взрослыми. Множество ресторанов, кафе и клубов устраивают тематические вечеринки, создавая мрачную атмосферу с помощью традиционных символов этого праздника.

