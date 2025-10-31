Когда это делает Латвия – все молчат: вице-спикер парламента Грузии о реакции Запада

https://sputnik-georgia.ru/20251031/kogda-eto-delaet-latviya--vse-molchat-vitse-spiker-parlamenta-gruzii-o-reaktsii-zapada-295612885.html

31.10.2025

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Латвию не критикуют за выход из Стамбульской конвенции, а Грузию – даже за использование своих законных прав, заявила вице-спикер парламента Грузии, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Нино Цилосани в соцсети. Парламент Латвии в четверг проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – международного соглашения Совета Европы, направленного на защиту женщин от насилия. Сторонники этого решения заявили, что документ навязывает отказ от традиционных семейных ценностей и ролей. "Если присоединение к Стамбульской конвенции считается шагом вперед для демократии и защиты прав человека, разве выход из нее не является откатом демократии? Или я забыла – когда это делает Латвия, никто ее не будет критиковать", – написала Цилосани на своей странице в соцсети. Она подчеркнула, что Латвию за подобное решение никто не осуждает, тогда как Грузию упрекают даже за то, что она воспользовалась своим фундаментальным правом обратиться в суд. В течение десяти дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен либо подписать законопроект, либо вернуть его на повторное рассмотрение в сейм. В случае подписания Латвия станет первой страной-членом ЕС, отказавшейся от Стамбульской конвенции, которую тот же парламент ратифицировал в ноябре 2024 года. Ранее дипломаты Германии, Франции, Великобритании и еще 12 стран направили письмо латвийским властям, выразив обеспокоенность намерением выйти из соглашения. Стамбульская конвенция была подписана в 2011 году и вступила в силу в 2014-м. Большинство стран Евросоюза присоединились к ней. Латвия может стать второй страной, денонсировавшей договор, после Турции, вышедшей из конвенции в 2021 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

