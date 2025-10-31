https://sputnik-georgia.ru/20251031/krupneyshiy-serovodorodnyy-basseyn-v-mire-chem-opasno-chernoe-more-295613652.html

Крупнейший сероводородный бассейн в мире: чем опасно Черное море?

31 октября – Международный день Черного моря. Оно считается одним из самых опасных из-за огромных скоплений сероводорода на глубине более 150 метров, где уже... 31.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-31T12:43+0400

2025-10-31T12:43+0400

2025-10-31T14:36+0400

Каковы скопления сероводорода у берегов Грузии и насколько это действительно опасно? И чем может грозить землетрясение или сильный шторм в 8-9 баллов? По мнению ученых, они могут поднять сероводород на поверхность, но вероятность этого крайне мала.

