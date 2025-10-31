https://sputnik-georgia.ru/20251031/krupneyshiy-serovodorodnyy-basseyn-v-mire-chem-opasno-chernoe-more-295613652.html
Крупнейший сероводородный бассейн в мире: чем опасно Черное море?
Крупнейший сероводородный бассейн в мире: чем опасно Черное море?
Sputnik Грузия
31 октября – Международный день Черного моря. Оно считается одним из самых опасных из-за огромных скоплений сероводорода на глубине более 150 метров, где уже... 31.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-31T12:43+0400
2025-10-31T12:43+0400
2025-10-31T14:36+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
в мире
черное море
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1f/295613469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7116345ddbd04315bdb65bd327634132.jpg
Каковы скопления сероводорода у берегов Грузии и насколько это действительно опасно? И чем может грозить землетрясение или сильный шторм в 8-9 баллов? По мнению ученых, они могут поднять сероводород на поверхность, но вероятность этого крайне мала.
черное море
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/1f/295613469_160:0:1600:1080_1920x0_80_0_0_615c762e7a01f0ad6f213f26743ed6dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, в мире, черное море, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, в мире, черное море, видео
Крупнейший сероводородный бассейн в мире: чем опасно Черное море?
12:43 31.10.2025 (обновлено: 14:36 31.10.2025)
31 октября – Международный день Черного моря. Оно считается одним из самых опасных из-за огромных скоплений сероводорода на глубине более 150 метров, где уже нет жизни
Каковы скопления сероводорода у берегов Грузии и насколько это действительно опасно? И чем может грозить землетрясение или сильный шторм в 8-9 баллов? По мнению ученых, они могут поднять сероводород на поверхность, но вероятность этого крайне мала.