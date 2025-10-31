https://sputnik-georgia.ru/20251031/na-chto-inostrantsy-tratyat-dengi-v-gruzii-295610564.html

На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 467,5 лари, что на 1,7% больше, чем в третьем квартале 2024 года 31.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Иностранцы потратили в Грузии 6,2 миллиарда лари в третьем квартале 2025 года, что на 8,6% больше по сравнению с июлем-сентябрем 2024 года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также на питание и выпивку, кроме того, на покупки. За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 467,5 лари, что на 1,7% больше, чем в третьем квартале 2024 года. Согласно данным "Сакстата", Грузию посетили 3 миллиона путешественников в июле-сентябре 2025 года, что на 6,6% больше, чем в отчетный период 2024 года. Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 6,3 ночи. Самое большое количество визитеров было из России – 567,1 тысячи, что составляет 26,1% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (доля 16,5%) и Армения (11,8%). В целом, граждане России совершили 664,6 тысячи визитов, Турции – 430 тысяч, Армении – 329,3 тысячи визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

2025

