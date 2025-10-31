https://sputnik-georgia.ru/20251031/pochemu-partii-za-gruziyu-net-v-iske-gruzinskoy-mechty--otvet-spikera-parlamenta-295611520.html

Почему партии "За Грузию" нет в иске "Грузинской мечты" – ответ спикера парламента

Почему партии "За Грузию" нет в иске "Грузинской мечты" – ответ спикера парламента

Sputnik Грузия

В иске отражены те стандарты, которые подходят для объявления партий антиконституционными, заявил спикер 31.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-31T10:52+0400

2025-10-31T10:52+0400

2025-10-31T10:52+0400

грузия

политика

новости

шалва папуашвили

георгий гахария

конституционный суд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259819026_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_110940c7291eb91fa3f1c6f8cf093013.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария "За Грузию", приняв решение войти в парламент, избежала возможного упразднения, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Правящая партия "Грузинская мечта" подготовила иск в Конституционный суд о признании неконституционными и запрете трех крупных политических партий в Грузии: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". По его словам, в иске отражены те стандарты, которые подходят для объявления партий антиконституционными. "Что касается конституционного стандарта для объявления партии антиконституционной – если что-то подходило под этот стандарт, мы отразили это в нашем иске, если какая-либо партия соответствовала этому стандарту", – сказал Папуашвили. По его словам, партия руководствовалась двумя критериями для определения партий, в отношении которых подан иск. При этом он подчеркнул, что в отношении трех партий, кроме их отказа входить в парламент, существуют другие конституционные правовые претензии и аргументы. "В отношении "Национального движения", "Коалиции за перемены", "Лело", помимо саботажа, существуют другие конституционные правовые претензии и аргументы", – сказал Папуашвили. В конституционном иске нет требования о прекращении полномочий членов представительного органа, избранных от партии "Лело". Также иск не содержит требования об ограничении политической деятельности для лиц, связанных с антиконституционными политическими партиями, и упразднении мелких партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, шалва папуашвили, георгий гахария, конституционный суд грузии