https://sputnik-georgia.ru/20251031/pochemu-partii-za-gruziyu-net-v-iske-gruzinskoy-mechty--otvet-spikera-parlamenta-295611520.html
Почему партии "За Грузию" нет в иске "Грузинской мечты" – ответ спикера парламента
Почему партии "За Грузию" нет в иске "Грузинской мечты" – ответ спикера парламента
Sputnik Грузия
В иске отражены те стандарты, которые подходят для объявления партий антиконституционными, заявил спикер 31.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-31T10:52+0400
2025-10-31T10:52+0400
2025-10-31T10:52+0400
грузия
политика
новости
шалва папуашвили
георгий гахария
конституционный суд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259819026_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_110940c7291eb91fa3f1c6f8cf093013.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария "За Грузию", приняв решение войти в парламент, избежала возможного упразднения, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Правящая партия "Грузинская мечта" подготовила иск в Конституционный суд о признании неконституционными и запрете трех крупных политических партий в Грузии: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". По его словам, в иске отражены те стандарты, которые подходят для объявления партий антиконституционными. "Что касается конституционного стандарта для объявления партии антиконституционной – если что-то подходило под этот стандарт, мы отразили это в нашем иске, если какая-либо партия соответствовала этому стандарту", – сказал Папуашвили. По его словам, партия руководствовалась двумя критериями для определения партий, в отношении которых подан иск. При этом он подчеркнул, что в отношении трех партий, кроме их отказа входить в парламент, существуют другие конституционные правовые претензии и аргументы. "В отношении "Национального движения", "Коалиции за перемены", "Лело", помимо саботажа, существуют другие конституционные правовые претензии и аргументы", – сказал Папуашвили. В конституционном иске нет требования о прекращении полномочий членов представительного органа, избранных от партии "Лело". Также иск не содержит требования об ограничении политической деятельности для лиц, связанных с антиконституционными политическими партиями, и упразднении мелких партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259819026_325:213:2771:2048_1920x0_80_0_0_35b4c9ff0f3b2a7267def2d3e88d732e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, георгий гахария, конституционный суд грузии
грузия, политика, новости, шалва папуашвили, георгий гахария, конституционный суд грузии
Почему партии "За Грузию" нет в иске "Грузинской мечты" – ответ спикера парламента
В иске отражены те стандарты, которые подходят для объявления партий антиконституционными, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария "За Грузию", приняв решение войти в парламент, избежала возможного упразднения, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта" подготовила иск в Конституционный суд о признании неконституционными и запрете трех крупных политических партий в Грузии: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело".
"Правовым аргументом против партии Георгия Гахария в связи с их антиконституционностью был или мог быть саботаж выборов. Тем, что они вошли в парламент, они спаслись от этого правового аргумента", – заявил Шалва Папуашвили.
По его словам, в иске отражены те стандарты, которые подходят для объявления партий антиконституционными.
"Что касается конституционного стандарта для объявления партии антиконституционной – если что-то подходило под этот стандарт, мы отразили это в нашем иске, если какая-либо партия соответствовала этому стандарту", – сказал Папуашвили.
По его словам, партия руководствовалась двумя критериями для определения партий, в отношении которых подан иск.
"Недостаточно просто того, чтобы конкретная партия своими действиями или идеями противоречила конституции, но одним из условий является то, что она представляет реальную угрозу конституционному строю", – сказал Папушвили.
При этом он подчеркнул, что в отношении трех партий, кроме их отказа входить в парламент, существуют другие конституционные правовые претензии и аргументы.
"В отношении "Национального движения", "Коалиции за перемены", "Лело", помимо саботажа, существуют другие конституционные правовые претензии и аргументы", – сказал Папуашвили.
В конституционном иске нет требования о прекращении полномочий членов представительного органа, избранных от партии "Лело". Также иск не содержит требования об ограничении политической деятельности для лиц, связанных с антиконституционными политическими партиями, и упразднении мелких партий.