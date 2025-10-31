Грузия
Почему партии "За Грузию" нет в иске "Грузинской мечты" – ответ спикера парламента
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария "За Грузию", приняв решение войти в парламент, избежала возможного упразднения, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Правящая партия "Грузинская мечта" подготовила иск в Конституционный суд о признании неконституционными и запрете трех крупных политических партий в Грузии: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело". По его словам, в иске отражены те стандарты, которые подходят для объявления партий антиконституционными. "Что касается конституционного стандарта для объявления партии антиконституционной – если что-то подходило под этот стандарт, мы отразили это в нашем иске, если какая-либо партия соответствовала этому стандарту", – сказал Папуашвили. По его словам, партия руководствовалась двумя критериями для определения партий, в отношении которых подан иск. При этом он подчеркнул, что в отношении трех партий, кроме их отказа входить в парламент, существуют другие конституционные правовые претензии и аргументы. "В отношении "Национального движения", "Коалиции за перемены", "Лело", помимо саботажа, существуют другие конституционные правовые претензии и аргументы", – сказал Папуашвили. В конституционном иске нет требования о прекращении полномочий членов представительного органа, избранных от партии "Лело". Также иск не содержит требования об ограничении политической деятельности для лиц, связанных с антиконституционными политическими партиями, и упразднении мелких партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария "За Грузию", приняв решение войти в парламент, избежала возможного упразднения, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта" подготовила иск в Конституционный суд о признании неконституционными и запрете трех крупных политических партий в Грузии: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия – Лело".

"Правовым аргументом против партии Георгия Гахария в связи с их антиконституционностью был или мог быть саботаж выборов. Тем, что они вошли в парламент, они спаслись от этого правового аргумента", – заявил Шалва Папуашвили.

По его словам, в иске отражены те стандарты, которые подходят для объявления партий антиконституционными.
"Что касается конституционного стандарта для объявления партии антиконституционной – если что-то подходило под этот стандарт, мы отразили это в нашем иске, если какая-либо партия соответствовала этому стандарту", – сказал Папуашвили.
По его словам, партия руководствовалась двумя критериями для определения партий, в отношении которых подан иск.

"Недостаточно просто того, чтобы конкретная партия своими действиями или идеями противоречила конституции, но одним из условий является то, что она представляет реальную угрозу конституционному строю", – сказал Папушвили.

При этом он подчеркнул, что в отношении трех партий, кроме их отказа входить в парламент, существуют другие конституционные правовые претензии и аргументы.
"В отношении "Национального движения", "Коалиции за перемены", "Лело", помимо саботажа, существуют другие конституционные правовые претензии и аргументы", – сказал Папуашвили.
В конституционном иске нет требования о прекращении полномочий членов представительного органа, избранных от партии "Лело". Также иск не содержит требования об ограничении политической деятельности для лиц, связанных с антиконституционными политическими партиями, и упразднении мелких партий.
