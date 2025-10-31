https://sputnik-georgia.ru/20251031/pravitelstvo-gruzii-gotovit-novuyu-strategiyu-razvitiya-strany-295613285.html

Правительство Грузии готовит новую стратегию развития страны

Власти Грузии планируют ряд реформ в разных сферах, в том числе они затронут систему образования, работу экономического сектора и социальной защиты 31.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правительство Грузии начинает работу над новой стратегией развития страны, рассчитанной на 10 лет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Действующая стратегия развития Грузии рассчитана на срок до 2026 года включительно. "Мы хотим подготовить документ, на котором будет основано развитие страны во всех направлениях. По моему мнению, это должен быть лаконичный документ, в котором будут прописаны очень конкретные цели и задачи, и в котором затем будут прописаны сроки выполнения этих целей и задач", – сказал Кобахидзе. По его словам, после обнародования документа, у правительства будет конкретное руководство по обеспечению последовательного и стабильного развития Грузии. Власти Грузии планируют ряд реформ в разных сферах, в том числе они затронут систему образования, работу экономического сектора и социальной защиты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

