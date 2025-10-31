https://sputnik-georgia.ru/20251031/rossiyskaya-aviakompaniya-vpervye-voshla-v-top-5-aviaperevozchikov-gruzii-295618782.html

Российская авиакомпания впервые вошла в ТОП-5 авиаперевозчиков Грузии

За девять месяцев текущего года авиакомпания Red Wings перевезла 408 тысяч пассажиров

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Российские авиакомпании Red Wings и "Азимут" вошли в список самых популярных авиаперевозчиков на авиарынке Грузии в январе-сентябре 2025 года, заняв пятое и седьмое места в рейтинге, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии. В мае 2023 года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля 2023 года рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. По данным агентства, за девять месяцев текущего года авиакомпания Red Wings перевезла 408 тысяч пассажиров. Шестое место в рейтинге заняла компания Azerbaijan Airlines, которая перевезла 358 291 пассажира и заняла 6% долю на авиарынке Грузии. "Азимут" – 258 586 пассажиров (4%), EL AL – 255 460 пассажиров (4%); Israir – 204 645 пассажиров (3%). Замкнула десятку списка арабская авиакомпания Fly Dubai – 182 703 пассажира (3%). По состоянию на январь 2025 года, в аэропортах Грузии оперируют 50 авиакомпаний, которые выполняют полеты по 92 направлениям. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

