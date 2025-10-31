https://sputnik-georgia.ru/20251031/shakarishvili-neytralitet--edinstvennyy-put-k-miru-i-stabilnosti-v-gruzii-295612429.html

Шакаришвили: Нейтралитет – единственный путь к миру и стабильности в Грузии

Шакаришвили: Нейтралитет – единственный путь к миру и стабильности в Грузии

31.10.2025

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В условиях формирования нового многополярного мирового порядка единственной гарантией долгосрочного мира и стабильности для Грузии является сохранение нейтралитета, заявил член партии "Единая нейтральная Грузия" Вато Шакаришвили. Ранее, летом 2025 года, партия "Единая нейтральная Грузия" предложила вместе с выборами в органы местного самоуправления 4 октября провести плебисцит по следующему вопросу: "Поддерживаете ли вы вступление страны в Евросоюз в обмен на содействие ЛГБТ*-пропаганде и узаконивание однополых браков?" Теперь партия предлагает провести референдум. "Очень ясно вырисовываются контуры нового мирового порядка, который будет многополярным, и в этих условиях „Единая нейтральная Грузия“ видит нашу страну как нейтральное государство. Мы считаем, что именно это является единственной прочной гарантией того, что в нашей стране в долгосрочной перспективе удастся обеспечить мир, стабильность и экономический прогресс", – заявил Шакаришвили. По мнению Шакаришвили, уже давно стало очевидным, что за громкими заявлениями Дональда Трампа не стоит реальная борьба с "глубинным государством", а сам Трамп действует в интересах олигархических кланов и их структур. Шакаришвили считает, что в условиях территориальных проблем необходимо четко заявить, что Грузия не собирается превращаться в полигон противостояния между крупными державами, как это произошло в случае с Украиной. По его словам, партия предлагает вынести вопрос о нейтралитете на всенародное обсуждение – через референдум или плебисцит. Сейчас, уточнил Шакарашвили, ведутся соответствующие исследования, а окончательную оценку этой инициативе избиратели смогут дать на выборах. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

