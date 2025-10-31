https://sputnik-georgia.ru/20251031/sredi-figurantov-dela-o-podpolnom-alkogolnom-zavode-v-gruzii-poyavilsya-eks-chinovnik-295618925.html

Среди фигурантов дела о подпольном алкогольном заводе в Грузии появился экс-чиновник

Среди фигурантов дела о подпольном алкогольном заводе в Грузии появился экс-чиновник

Обвиняемый помогал в беспрепятственном ввозе в Грузию тары, этикеток и пробок для розлива фальсифицированного алкоголя 31.10.2025

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Службы доходов Владимира Хундадзе по делу о подпольном заводе по производству алкоголя на востоке Грузии. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии в сентябре изъяли беспрецедентное количество – более 75 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя, которые разливались на подпольном заводе в Горийском районе региона Шида Картли. В частности, Хундадзе помогал в беспрепятственном ввозе в Грузию тары, этикеток и пробок для розлива фальсифицированного алкоголя. Обвинение бывшему чиновнику было предъявлено заочно, так как он не находится в Грузии. Ранее следствием в ходе обыска на подпольном заводе было обнаружено большое количество бутылок, пробок, этикеток, предназначенных для производства напитков, а также около 24 тонн алкогольной жидкости в цистернах. Примерная стоимость изъятой продукции – алкогольных напитков и сигарет, может достигнуть десятка миллионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

