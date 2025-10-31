https://sputnik-georgia.ru/20251031/sredi-figurantov-dela-o-podpolnom-alkogolnom-zavode-v-gruzii-poyavilsya-eks-chinovnik-295618925.html
Среди фигурантов дела о подпольном алкогольном заводе в Грузии появился экс-чиновник
Среди фигурантов дела о подпольном алкогольном заводе в Грузии появился экс-чиновник
Sputnik Грузия
Обвиняемый помогал в беспрепятственном ввозе в Грузию тары, этикеток и пробок для розлива фальсифицированного алкоголя 31.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-31T23:24+0400
2025-10-31T23:24+0400
2025-10-31T23:24+0400
грузия
новости
происшествия
горийский район
шида картли
генеральная прокуратура грузии
служба доходов министерства финансов грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_b7747acc8f4af1f62e8b5971ff9edded.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Службы доходов Владимира Хундадзе по делу о подпольном заводе по производству алкоголя на востоке Грузии. Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии в сентябре изъяли беспрецедентное количество – более 75 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя, которые разливались на подпольном заводе в Горийском районе региона Шида Картли. В частности, Хундадзе помогал в беспрепятственном ввозе в Грузию тары, этикеток и пробок для розлива фальсифицированного алкоголя. Обвинение бывшему чиновнику было предъявлено заочно, так как он не находится в Грузии. Ранее следствием в ходе обыска на подпольном заводе было обнаружено большое количество бутылок, пробок, этикеток, предназначенных для производства напитков, а также около 24 тонн алкогольной жидкости в цистернах. Примерная стоимость изъятой продукции – алкогольных напитков и сигарет, может достигнуть десятка миллионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
горийский район
шида картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/71/234097194_114:0:1447:1000_1920x0_80_0_0_48cd7d7ffe596d377fa38d90a91ceff8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, горийский район, шида картли, генеральная прокуратура грузии, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, горийский район, шида картли, генеральная прокуратура грузии, служба доходов министерства финансов грузии
Среди фигурантов дела о подпольном алкогольном заводе в Грузии появился экс-чиновник
Обвиняемый помогал в беспрепятственном ввозе в Грузию тары, этикеток и пробок для розлива фальсифицированного алкоголя
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Службы доходов Владимира Хундадзе по делу о подпольном заводе по производству алкоголя на востоке Грузии.
Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии в сентябре изъяли беспрецедентное количество – более 75 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя, которые разливались на подпольном заводе в Горийском районе региона Шида Картли.
По данным следствия, бывший замглавы Службы доходов оказывал разного рода содействие уже задержанному бывшему депутату Горийского сакребуло (горсобрания) Борису Гогичаишвили, который занимался незаконным производством алкогольных напитков под торговыми марками известных брендов.
В частности, Хундадзе помогал в беспрепятственном ввозе в Грузию тары, этикеток и пробок для розлива фальсифицированного алкоголя.
Обвинение бывшему чиновнику было предъявлено заочно, так как он не находится в Грузии.
Ранее следствием в ходе обыска на подпольном заводе было обнаружено большое количество бутылок, пробок, этикеток, предназначенных для производства напитков, а также около 24 тонн алкогольной жидкости в цистернах.
Примерная стоимость изъятой продукции – алкогольных напитков и сигарет, может достигнуть десятка миллионов.