В Грузии внедряют новый метод борьбы с коррупцией
Sputnik Грузия
Важно создать новую практику, которая обеспечит качественное осуществление всех инфраструктурных проектов в стране, заявил премьер 31.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-31T14:55+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286263262_0:113:1600:1014_1920x0_80_0_0_1a531b1b86b210967a9cfe63bf55e8db.jpg
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правительство Грузии намерено внедрить электронный метод исследования рынка в рамках борьбы с коррупцией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В последние месяцы Грузию захлестнула серия коррупционных скандалов, связанных с тендерами. Среди задержанных оказались бывший замглавы Минэкономики, бывший министр обороны и бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры. По его словам, важно создать новую практику, которая обеспечит качественное осуществление всех инфраструктурных проектов в стране. "Деятельность правительства полностью прозрачна, и все акты правительства доступны для любого человека, соответственно, если кто-то увидит какой-либо признак изъяна в любом акте, могут обратиться к нам с вопросами, и на все вопросы будет дан ответ. В будущем также прозрачно продолжим работу", – сказал Кобахидзе. Он отметил, что в этом направлении результаты уже достигнуты в вопросе приватизации государственного имущества. По его словам, главной целью правительства Грузии является выход страны в первую тройку европейских стран по показателю низкой коррупции. Правительство Грузии называет борьбу с коррупцией одним из главных приоритетов, однако последние коррупционные скандалы вызывают много вопросов в обществе. Речь идет о коррупции в высшем эшелоне власти. Среди уже обвиненных в коррупции оказался и бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который признался, что на протяжении нескольких лет получал незаконные доходы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, грузия против коррупции, коррупция
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правительство Грузии намерено внедрить электронный метод исследования рынка в рамках борьбы с коррупцией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В последние месяцы Грузию захлестнула серия коррупционных скандалов, связанных с тендерами. Среди задержанных оказались бывший замглавы Минэкономики, бывший министр обороны и бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры.
"Все будет полностью прозрачно, соответственно, будет обеспечена полностью справедливая конкуренция. Полностью будут застрахованы соответствующие сделки. Это обеспечит улучшение затратной эффективности и, в конечном итоге, отразится и на качестве выполненных работ", – заявил Кобахидзе.
По его словам, важно создать новую практику, которая обеспечит качественное осуществление всех инфраструктурных проектов в стране.
"Деятельность правительства полностью прозрачна, и все акты правительства доступны для любого человека, соответственно, если кто-то увидит какой-либо признак изъяна в любом акте, могут обратиться к нам с вопросами, и на все вопросы будет дан ответ. В будущем также прозрачно продолжим работу", – сказал Кобахидзе.
Он отметил, что в этом направлении результаты уже достигнуты в вопросе приватизации государственного имущества.
"Все выходит на аукцион для того, чтобы максимальную выгоду получили государство и бюджет", – сказал Кобахидзе.
По его словам, главной целью правительства Грузии является выход страны в первую тройку европейских стран по показателю низкой коррупции.
Правительство Грузии называет борьбу с коррупцией одним из главных приоритетов, однако последние коррупционные скандалы вызывают много вопросов в обществе.
Речь идет о коррупции в высшем эшелоне власти. Среди уже обвиненных в коррупции оказался и бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который признался, что на протяжении нескольких лет получал незаконные доходы.