https://sputnik-georgia.ru/20251031/v-gruzii-vnedryayut-novyy-metod-borby-s-korruptsiey-295613786.html

В Грузии внедряют новый метод борьбы с коррупцией

В Грузии внедряют новый метод борьбы с коррупцией

Sputnik Грузия

Важно создать новую практику, которая обеспечит качественное осуществление всех инфраструктурных проектов в стране, заявил премьер 31.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-31T14:55+0400

2025-10-31T14:55+0400

2025-10-31T14:55+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

грузия против коррупции

коррупция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286263262_0:113:1600:1014_1920x0_80_0_0_1a531b1b86b210967a9cfe63bf55e8db.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Правительство Грузии намерено внедрить электронный метод исследования рынка в рамках борьбы с коррупцией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В последние месяцы Грузию захлестнула серия коррупционных скандалов, связанных с тендерами. Среди задержанных оказались бывший замглавы Минэкономики, бывший министр обороны и бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры. По его словам, важно создать новую практику, которая обеспечит качественное осуществление всех инфраструктурных проектов в стране. "Деятельность правительства полностью прозрачна, и все акты правительства доступны для любого человека, соответственно, если кто-то увидит какой-либо признак изъяна в любом акте, могут обратиться к нам с вопросами, и на все вопросы будет дан ответ. В будущем также прозрачно продолжим работу", – сказал Кобахидзе. Он отметил, что в этом направлении результаты уже достигнуты в вопросе приватизации государственного имущества. По его словам, главной целью правительства Грузии является выход страны в первую тройку европейских стран по показателю низкой коррупции. Правительство Грузии называет борьбу с коррупцией одним из главных приоритетов, однако последние коррупционные скандалы вызывают много вопросов в обществе. Речь идет о коррупции в высшем эшелоне власти. Среди уже обвиненных в коррупции оказался и бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который признался, что на протяжении нескольких лет получал незаконные доходы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, грузия против коррупции, коррупция