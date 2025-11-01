Бывший замглавы Мининфраструктуры Грузии будет ждать приговора в тюрьме

https://sputnik-georgia.ru/20251101/byvshiy-zamglavy-mininfrastruktury-gruzii-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-295628040.html
Габуния, который был куратором Фонда муниципального развития Грузии, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями 01.11.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения бывшему заместителю министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Кобе Габуния, обвиняемому по делу о коррупции в Фонде муниципального развития.Габуния, который был куратором Фонда муниципального развития Грузии, обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями со стороны государственного политического должностного лица. Ранее по этому делу были задержаны бывший исполнительный директор Фонда муниципального развития Грузии Давид Табидзе, менеджер программы фонда и менеджер проекта этой же службы. Следствие утверждает, что они действовали по поручению Габуния, и компания "Лаги Капитал" смогла получить необоснованный аванс из Фонда муниципального развития на ремонт 30 детских садов в размере 11 218 380 лари, из которых руководящие лица ООО "Лаги Капитал" мошенническим путем завладели 9 365 801 лари. Габуния грозит до 12 лет лишения свободы. Что касается задержанных ранее Давида Табидзе, а также менеджера программы фонда и менеджера проекта, то по решению обвинения их отпустили под залог после того, как они согласились сотрудничать со следствием. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
