https://sputnik-georgia.ru/20251101/chinovnikam-gruzii-ofitsialno-zapretili-rabotat-v-neskolkikh-mestakh-295623025.html

Чиновникам Грузии официально запретили работать в нескольких местах

Чиновникам Грузии официально запретили работать в нескольких местах

Sputnik Грузия

В 2026 году рост зарплат чиновникам составит 10%, он коснется, в том числе, педагогов, военных и полицейских 01.11.2025, Sputnik Грузия

2025-11-01T11:58+0400

2025-11-01T11:58+0400

2025-11-01T11:58+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

ираклий кобахидзе

зарплата

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Поправки в закон "О борьбе с коррупцией", согласно которым государственным служащим запрещается работать более чем на одной оплачиваемой должности, вступили в силу. Согласно поправкам, в качестве исключения, работники государственного сектора смогут параллельно заниматься научной, педагогической, творческой, спортивной деятельностью и деятельностью в резерве Сил обороны Грузии, для чего потребуется согласие их руководителя. При этом, по новым правилам, работник, занятый в государственном секторе по трудовому договору, не может параллельно трудоустроиться в государственном секторе, за редким исключением при согласии руководства. Нововведение распространяется и на сферу образования – это означает, что работникам, занятым в государственных школах или университетах, потребуется разрешение на работу в других образовательных учреждениях. Если государственный служащий нарушит эти требования, он будет уволен со всех занимаемых должностей. В течение 2 лет со дня увольнения он не будет иметь права поступать на государственную службу. При этом он обязан выплатить компенсацию в пользу бюджетов соответствующих учреждений в размере заработной платы, полученной за период с момента возникновения обязательства покинуть занимаемые должности до увольнения. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, целью этих изменений является оптимизация расходов. При этом он не исключил повышения заработных плат чиновников. "Существуют дефицитные профессии и случаи, когда зарплата на госслужбе не отвечает требованиям рынка. И в таких условиях мы не должны фиктивно трудоустраивать человека в двух или трех местах, а предложить ему оклад, соответствующий требованиям рынка. Это будет правильный принцип, а не искусственное оформление", – заявил Кобахидзе. В 2026 году рост зарплат чиновникам составит 10%, он коснется, в том числе, педагогов, военных и полицейских. Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе. Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет чуть более тысячи лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, ираклий кобахидзе, зарплата