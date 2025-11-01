https://sputnik-georgia.ru/20251101/ekonomika-gruzii-prodolzhaet-rasti--dannye-za-sentyabr-295621580.html

Экономика Грузии продолжает расти – данные за сентябрь

Экономика Грузии продолжает расти – данные за сентябрь

Значительный вклад в рост экономики страны в сентябре 2025 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, информации и... 01.11.2025

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2025 года составил 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель роста ВВП в январе-сентябре 2025 года составил 7,7%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в сентябре 2025 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, информации и коммуникации, а также профессиональной, научной и технической деятельности. Снижение зафиксировано в секторах строительства и энергетики. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Что выросло и на сколько По данным за январь-сентябрь 2025 года, экспорт вырос на 7,7%, а импорт – на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В сентябре в стране было зарегистрировано около 6,3 тысячи новых предприятий, на 1,1% меньше, чем в сентябре прошлого года. По информации Тодрадзе, рост в обрабатывающей промышленности был в основном связан с металлургической промышленностью. Увеличилось производство чугуна, стали и ферросплавов. Также увеличился объем производства отдельных товарных групп в пищевой промышленности. Экспорт натурального виноградного вина увеличился примерно на 34%. Экспорт ферросиликомарганца увеличился примерно в 2,4 раза, в основном в Италию и Турцию. Рост в секторе транспорта и складирования был связан главным образом с работой воздушного транспорта, хотя показатели сухопутного транспорта также возросли, в основном в направлении грузовых перевозок. Рост сектора информации и коммуникаций связан с разработкой компьютерных программ, IT-консалтингом и увеличением объема сопутствующих услуг. В секторе профессиональной, научной и технической деятельности рост был связан с расширением объема услуг, предоставляемых рекламными агентствами, увеличился и объем услуг по юридическому, бухгалтерскому, деловому и управленческому консультированию.

