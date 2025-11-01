https://sputnik-georgia.ru/20251101/evroparlament-prevratil-platformu-evronest-v-instrument-shantazha--papuashvili-295623270.html

Европарламент превратил платформу Евронест в инструмент шантажа – Папуашвили

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Европарламент превратил платформу Евронест в инструмент шантажа соседних стран и навязывания собственной политической повестки дня, поэтому Грузия не будет участвовать в последующих сессиях организации, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Делегация парламента Грузии воздержалась от участия в 12-м пленарном заседании ПА Евронест в Ереване. Между тем по итогам заседания была принята критическая резолюция по Грузии, в которой Парламентская ассамблея осуждает "систематическое нападение режима "Грузинской мечты" на демократические институты Грузии", а также "фальсифицированные парламентские выборы 26 октября 2024 года" и, следовательно, не признает власть партии "Грузинская мечта". По его словам, для грузинских властей категорически неприемлемо, когда Евронест игнорирует волю населения Грузии и таким образом, выходя за рамки учредительного мандата, по своему усмотрению отменяет выборы и демократические институты страны-члена. "Учитывая враждебные и узкополитические подходы со стороны этих сил в Европарламенте, постоянная парламентская делегация Грузии не будет участвовать в последующих сессиях Евронест", – отметил Папуашвили. По его словам, Грузия вернется к работе в рамках Евронеста только в случае создания Европарламентом соответствующих условий для конструктивного диалога. Он еще раз призвал Европарламент отказаться от "узкой политической повестки дня и уважать международный порядок, основанный на правилах". "Его сегодняшние антидемократические подходы – это прямой путь к самоизоляции и маргинализации Парламентской ассамблеи Евронест", – добавил Папуашвили. Что написано в резолюции В резолюции Парламентской ассамблеи Евронест отмечается, что последние события "показали откат демократии в Грузии", и парламентские выборы называются "сфальсифицированными". Резолюция подчеркивает, что политика Восточного партнерства по-прежнему предоставляет рамки, обеспечивающие устойчивое вовлечение правительства и гражданского общества с целью поддержания демократической подотчетности и надзора, несмотря на любую приостановку или отсрочку переговоров о вступлении в Евросоюз. Также Евронест призывает власти Грузии "немедленно освободить незаконно задержанных лиц и глубоко сожалеет о том факте, что правящая партия "Грузинская мечта" отказалась от пути европейской интеграции". В резолюции отмечено, что "принятие антидемократических законов фактически приостановило процесс интеграции Грузии в Евросоюз". ПА Евронест призывает Еврокомиссию и Совет пересмотреть статус безвизового режима Грузии, чтобы приостановить его для целевых групп, "ответственных за авторитарное падение Грузии", и призывает руководство Евросоюза к "немедленному осуществлению сильной и четкой реакции Евросоюза на текущий демонтаж демократического порядка в Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

